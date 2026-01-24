Σκρέκας από Πρέβεζα: “H βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένη και ισχυρή”

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιφέρειας και στην διαρκή επαφή με τις περιφερειακές οργανώσεις της παράταξης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, επισκέφτηκε την Πρέβεζα. Συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, και τον Βουλευτή Πρεβέζης, Σπύρο Κυριάκη, είχε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, στοχεύοντας στην καταγραφή των προτεραιοτήτων της περιοχής και την προώθηση στοχευμένων πρωτοβουλιών, που δίνουν απαντήσεις στα πραγματικά ζητήματα των πολιτών.

Βασικό σημείο της περιοδείας αποτέλεσε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Πρέβεζας, με τη μαζική συμμετοχή στελεχών και μελών να αναδεικνύει το ενδιαφέρον και την ενεργή κινητοποίηση της οργάνωσης. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από παραγωγικό διάλογο, με παρεμβάσεις στελεχών και καταγραφή προτάσεων για τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, αναδεικνύοντας θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την κοινωνία της Πρέβεζας.

Νωρίτερα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ζηρού κ. Γεώργιο Γιολδάση, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρέβεζας, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου, τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νίκο Γεωργάκο, καθώς και με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννη Μπούρη, όπου συζητήθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της περιοχής: η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας, η ανάδειξη του λιμανιού ως μοχλού ανάπτυξης και η περαιτέρω ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και η αποκατάσταση όσων επλήγησαν από τις τελευταίες φυσικές καταστροφές.

Επίσης, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με νέους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας στον χώρο της εστίασης, συζητώντας από κοντά για την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις προοπτικές για όσους επιλέγουν να μείνουν, να επενδύσουν και να προχωρήσουν στον τόπο τους.

Τέλος, ο κ. Σκρέκας προχώρησε σε δηλώσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας:

«Σε όλες τις στάσεις των περιοδειών μας, όπως και σήμερα εδώ στην Πρέβεζα διαπιστώνουμε ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένη και ισχυρή, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του αρχηγού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να δημιουργήσουμε ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία. Ένα κόμμα στο οποίο κάθε πολίτης, μπορεί να συμμετέχει, για να αλλάξουμε την Ελλάδα προς το καλύτερο.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πολιτική σταθερότητα, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις προόδου για την περιοχή, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στην Πρέβεζα μέσα από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού και της στήριξης του πρωτογενούς τομέα.»