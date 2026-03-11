Σκρέκας από Μαγνησία: “Στον Βόλο χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας”

Mεγάλη προσέλευση σημειώθηκε στον Βόλο, κατά την επίσκεψη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, και τους Βουλευτές Μαγνησίας Βασίλη Τριαντόπουλο, Ζέττα Μακρή και Χρήστο Μπουκώρο, συνεχίζοντας με εντατικούς ρυθμούς τις επισκέψεις στις περιφερειακές οργανώσεις της παράταξης, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.

Η επίσκεψη στη Μαγνησία ανέδειξε τη δυναμική της περιοχής, την ενεργή συμμετοχή των τοπικών στελεχών και τον κομβικό ρόλο της περιφέρειας στην παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Μαγνησίας, όπου η δυναμική συμμετοχή και ανταπόκριση στο κάλεσμα του Γραμματέα, των στελεχών και μελών, ανέδειξαν το ενδιαφέρον για περαιτέρω συμμετοχή της βάσης, στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών της παράταξης. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και αλλά και οι αναπτυξιακές προοπτικές της Μαγνησίας.

Νωρίτερα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς, μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας και του Εμπορικού Συλλόγου, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Επίσης, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής, τονίζοντας τη σημασία της τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και της αναβίωσης της μεταποίησης και της βιομηχανίας επεξεργασίας μετάλλου ως βασικών στοιχείων για την ανάπτυξη της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας.

Τέλος, σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

“Μέσα από τους στόχους που έχει θέσει η Κυβέρνηση και τα χρήματα που έχει διαθέσει για να αποκατασταθούν οι ζημιές, από τις περιβαλλοντικές καταστροφές, σε κρίσιμες υποδομές αλλά και μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στηρίζει το νέο παραγωγικό μοντέλο της Θεσσαλίας.

Ο Βόλος γίνεται ξανά το κέντρο της ελληνικής παραγωγής και της μεταποίησης. Στόχος να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μείνει στη Μαγνησία, αλλά και να προσελκύσουμε επιστήμονες και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από άλλα μέρη της Ελλάδος, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την επανεκκίνηση και την άνθηση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, εδώ στον Βόλο.”