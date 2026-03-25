Σκρέκας από Καστοριά:« Προτεραιότητα στην Ελληνική Περιφέρεια με έργα υποδομών και στήριξη του πρωτογενούς τομέα»

Την Καστοριά επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, και τη Βουλευτή Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου, στο πλαίσιο των επισκέψεων στις περιφερειακές οργανώσεις της παράταξης σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση πολιτικών με αναπτυξιακό πρόσημο.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Καστοριάς, με τη συμμετοχή στελεχών και μελών της παράταξης από την ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη παρουσία και το έντονο ενδιαφέρον των μελών επιβεβαίωσαν την ενεργή παρουσία της παράταξης στην Καστοριά, ενώ στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου αναπτύχθηκε ουσιαστική συζήτηση για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τις προκλήσεις της καθημερινότητας και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματός του, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ. Καλλίνικο, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτριο Σαββόπουλο, τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καστοριάς Χαράλαμπο Καραταγλίδη, ενώ είχε συνάντηση και με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, Η ενότητα των επαφών του έκλεισε με εκπροσώπους της τοπικής αγροτικής παραγωγής, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.

Τέλος, σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

«Για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Καστοριά αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι, σε λίγους μήνες, θα παραδοθεί ένα οραματικό έργο: το βόρειο τμήμα του Ε65, που θα συνδέσει την Καστοριά με την Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα, αλλά και στη συνέχεια, με το μεγάλο αστικό κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό δίνει μια τεράστια ελπίδα και μια νέα αναπτυξιακή πνοή στον τόπο.».