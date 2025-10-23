Σκρέκας από Θεσσαλονίκη: “Η συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και συνέχειας”

Στη Θεσσαλονίκη, στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (ΔΕΕΠ), η οποία πραγματοποιήθηκε με εντυπωσιακή προσέλευση στελεχών και μελών του κόμματος, παραβρέθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης σε κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος της Βόρειας Ελλάδας αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας, στρατηγικού σχεδιασμού και συνεργασίας όλων των φορέων.

Σημαντική πτυχή της συνεδρίασης, ήταν η παρουσίαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου “Κωνσταντίνος Καραμανλής”, Πάνου Σταθόπουλου, η οποία είχε ακαδημαϊκό χαρακτήρα και επικεντρώθηκε στις τελευταίες δημοσκοπικές τάσεις. Η τεκμηριωμένη ανάλυσή του ανέδειξε τη σημασία της επιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη της κοινής γνώμης και της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ κόμματος και πολιτών.

Αναφερόμενος στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές, ο κ. Σκρέκας κάλεσε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στη διαδικασία, επισημαίνοντας:

«Η συμμετοχή όλων στις εσωκομματικές εκλογές αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και προοπτικής. Μόνο μέσα από μια ενεργή και συμμετοχική βάση μπορούμε να διατηρήσουμε τη δυναμική της παράταξής μας, υπηρετώντας, παράλληλα με σεβασμό και υπευθυνότητα τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.»

Τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής συνόδευσε ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Λεμπέσης και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Πάνος Σταθόπουλος.