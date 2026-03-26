Σκρέκας από Γρεβενά: “Σχεδιάζουμε την εθνική ανάπτυξη με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες”

Την ισχυρή δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση της περιφέρειας υπογράμμισε από τα Γρεβενά ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστας Σκρέκας. Συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον Βουλευτή Γρεβενών Θανάση Σταυρόπουλο και την Εκπρόσωπο Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόρμησης στις περιφερειακές οργανώσεις της παράταξης, αναδεικνύοντας τις τοπικές κοινωνίες ως τον βασικό πυλώνα για τον σχεδιασμό της εθνικής αναπτυξιακής πορείας.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Γρεβενών, με το έντονο ενδιαφέρον των μελών να αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στα Γρεβενά, μετατρέποντας τον προσυνεδριακό διάλογο σε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, με κυρίαρχα το δημογραφικό και τις προκλήσεις της αγροτικής παραγωγής, υπογραμμίζοντας ότι η βιώσιμη πορεία των Γρεβενών εξαρτάται άμεσα από την έμπρακτη στήριξη του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής.

Με στόχο την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των Γρεβενών, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς του τόπου, μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Δαυΐδ, ο Αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Τσακνάκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Λεωνίδας Τεντόγλου. Επισκεπτόμενος, επίσης, επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της αγροτικής παραγωγής, επισημαίνοντας ότι η στήριξη των τοπικών παραγωγών αποτελεί προτεραιότητα για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων της Γρεβενιώτικης γης.

Τέλος, σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

«Η επίσκεψη μας στα Γρεβενά, δηλώνει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε έναν νομό που αντιμετωπίζει ένα από τα

μεγαλύτερα προβλήματα, εκείνου του δημογραφικού. Η κυβέρνηση, προχωρά στην ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών, όπως το βόρειο τμήμα του Ε-65 και η αναβάθμιση της πρόσβασης στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, δίνοντας στον τόπο προοπτικές ανάπτυξης, μέσα από τη στήριξη του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα και συνολικά της αγοράς και του εμπορίου.



Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αφουγκράζεται την κοινωνία και τους επαγγελματίες και έρχεται στη συνέχεια με λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Σχεδιάζουμε την εθνική ανάπτυξη με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες.»