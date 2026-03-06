Σκρέκας από Αργολίδα: Η περιφέρεια θα οδηγήσει την ανάπτυξη της Ελλάδας

Την ιστορική Αργολίδα, το Άργος και το Ναύπλιο επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, αναδεικνύοντας την ισχυρή οργανωτική ετοιμότητα και τη στενή σύνδεση του κόμματος με την τοπική κοινωνία.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Αργολίδας, η οποία εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική και ζωντανή πολιτική συζήτηση, με στελέχη και μέλη της παράταξης από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα να δίνουν δυναμικό «παρών», μεταφέροντας τον παλμό των τοπικών αναγκών και προτείνοντας λύσεις για την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Άργους–Μυκηνών κ. Ιωάννη Μαλτέζο, με τον οποίο επισκέφθηκαν το νέο κτίριο της Αστυνομίας στη Νέα Κίο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των υποδομών που ενισχύουν την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής. Ακολούθησαν συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Βασίλειο Σιδέρη, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Νεκτάριο και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αργολίδας κ. Χρήστο Μαστορίκο, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των πολιτών, τις δημόσιες υποδομές και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αργολίδας.

ΗπεριοδείαολοκληρώθηκεμεεπίσκεψηστοεργοστάσιοINTRADOOR, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της τοπικής βιομηχανίας στην απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγής και της μεταποίησης, ως σταθερού πυλώνα για την συνολική οικονομία της χώρας.

Τέλος, σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κ. Σκρέκας σημείωσε:

«Στόχος μας είναι να συνδιαμορφώσουμε, μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο, τους στόχους και τις πολιτικές για την Ελλάδα του 2030. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσονται και οι επισκέψεις μας στην περιφέρεια: για να ακούμε, να συζητάμε και να μετατρέπουμε τις ανάγκες κάθε περιοχής σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Ήδη πραγματοποιήσαμε δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες προσυνεδριακές εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη και στα Ιωάννινα. Συνεχίζουμε με την ίδια λογική. Να ακούμε την περιφέρεια και ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί η συνολική ανάπτυξη της χώρας βασίζεται στις τοπικές κοινωνίες, στην παραγωγή και στην πραγματική οικονομία.»