Σκρέκας από Αγρίνιο: “Στόχος να μπουν οι νέοι άνθρωποι στην πρωτογενή παραγωγή”

Με έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην αξιοποίηση των υποδομών και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, συνεχίζει τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας. Συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη, και τον Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Παπαθανάση, πραγματοποίησε περιοδεία στο Αγρίνιο, στοχεύοντας στη σταθερή επικοινωνία με την περιφέρεια, την ενίσχυση του οργανωτικού συντονισμού και τη διαρκή παρουσία της παράταξης δίπλα στους πολίτες.

Κεντρικό σημείο της περιοδείας αποτέλεσε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας, όπου η μεγάλη συμμετοχή στελεχών και μελών, ανέδειξε τη διάθεσή τους για ουσιαστική συμβολή και ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. Στη συζήτηση τέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της περιοχής, αναδείχθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Αιτωλοακαρνανία και επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για σταθερό σχεδιασμό, δράσεις και πρωτοβουλίες, ώστε να διατηρείται ανοιχτός και ζωντανός ο δίαυλος επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των επαφών του στο Αγρίνιο, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αγρινίου, κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, καθώς και με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου, με αντικείμενο τις αναπτυξιακές προοπτικές και τις παρεμβάσεις, που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Βασικά σημεία των συζητήσεων αποτέλεσαν η σύνδεση του Αγρινίου με τους κεντρικούς οδικούς άξονες, η αξιοποίηση κρίσιμων υποδομών της περιοχής, καθώς και η στοχευμένη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας μέσα από καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων της Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε επιχείρηση της περιοχής με δραστηριότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη διακίνηση προϊόντων, όπου ενημερώθηκε για τις ανάγκες του κλάδου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, με έμφαση στη σημασία των υποδομών και των μεταφορών, για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής αγοράς.

Τέλος, ο κ. Σκρέκας προχώρησε σε δηλώσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας:

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη. Στα επτά χρόνια που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων για να στηρίξουμε πραγματικά τους ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια της Ελλάδας, ώστε να παραμείνουν στα χωριά μας.

Στόχος οι νέοι άνθρωποι να μπουν στην πρωτογενή παραγωγή, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να διαμορφώσουν ένα επάγγελμα το οποίο θα μπορεί να τους εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση εδώ, στο Αγρίνιο.»