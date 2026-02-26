Σκρέκας από Έβρο: “Οι μεγάλες αποφάσεις είναι εκείνες που κράτησαν τη χώρα όρθια”

Στην Αλεξανδρούπολη, σε μια αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη από στελέχη, μέλη και πολλούς νέους ανθρώπους από τον Έβρο και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, χτύπησε η «καρδιά» της Νέας Δημοκρατίας, στον δεύτερο σταθμό του προσυνεδριακού διαλόγου για το 16ο Συνέδριο, τον Μάιο.

Με την παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και τη συμμετοχή του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια δυναμική συνάντηση με τη βάση της παράταξης.

Η μαζική αυτή ανταπόκριση υπογράμμισε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο τον ενεργό ρόλο της κομματικής βάσης και τη συσπείρωση της παράταξης στον δρόμο προς το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας σκιαγράφησε τις «δύο εικόνες της Ελλάδας», πριν και μετά το 2019, τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η διαφορά δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μεγάλων αποφάσεων και πολιτικών επιλογών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που κράτησαν τη χώρα και τα σύνορά της όρθια ενισχύοντας την αξιοπιστία της Ελλάδας.

Tέλος, τονίστηκε η σημασία της Αλεξανδρούπολης ως διεθνούς ενεργειακού κόμβου, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για επενδύσεις και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την περιοχή και τις παραμεθόριες ζώνες.

Ολόκληρη η ομιλία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα:

