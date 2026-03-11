Σκανδαλίδης από τα Τρίκαλα: “Πολιτικά, είμαστε οι μόνοι αξιόπιστοι”

Και η 2η Προσυνεδριακή Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Τρικάλων συνοδεύτηκε από την αθρόα συρροή στελεχών, μελών και φίλων. Αυτή την φορά πραγματοποιήθηκε στην αμφιθεατρική αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη (10/3, 19:30), η οποία …υπερχείλισε από κόσμο.

Κεντρικός ομιλητής και… απόλυτος “μαγνήτης” ο (επί σειρά ετών) πρώην Υπουργός και κορυφαίο κομματικό στέλεχος Κώστας Σκανδαλίδης, Επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης εν όψει Συνεδρίου.

Η αρχική αναφορά του, από του βήματος, ήταν για τα όσα δραματικά συμβαίνουν στην φλεγόμενη Μέση Ανατολή. «Το καθεστώς και το θεοκρατικό κράτος του Ιράν δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο», είπε. Παράλληλα, δεν έβγαλε από το “στόχαστρό” του τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ, ενώ, μιλώντας για την Χώρα μας την χαρακτήρισε «πυλώνα σταθερότητας και κοιτίδα δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ακολούθως, έστρεψε τα φραστικά πυρά του προς την πλευρά της Κυβέρνησης και, προσωπικά, κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως υποστήριξε, «πρόκειται για μια σκληρή και ανάλγητη Κυβέρνηση, που χρησιμοποιεί τους θεσμούς ως προέκταση της εκτελεστικής εξουσίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την μόνο αξιόπιστη πολιτική δύναμη, η οποία, με τις επιλογές της, άλλαξε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».

Για την επικείμενη συνεδριακή διαδικασία, σημείωσε πως «θα πρέπει να χαράξει μια νέα στρατηγική ανασυγκρότηση, που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ σύντομα και πάλι στην εξουσία.

Θα πρέπει», πρόσθεσε, «να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση, ώστε να υπάρξει ισόρροπη πορεία μεταξύ Αθήνας και επαρχίας για το καλό της Ελλάδας».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και πλούσιος διάλογος.

Στην έναρξη της διαδικασίας απηύθυναν χαιρετισμούς οι Χρήστος Λάππας, τοπικός Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, και Απόστολος Παντέρας, μέλος

