“Σκαμνιές”: Συντονισμός για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές», παρουσία του Δημάρχου Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας, εκπροσώπου της Περιφέρειας, εκπροσώπων του Στρατού και συγκεκριμένα της Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), καθώς και του ΣΕΓΑΣ.

Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η προετοιμασία ενόψει της διεξαγωγής του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2026 στον συγκεκριμένο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική ενημέρωση και επιτόπια επίβλεψη της πορείας των εργασιών στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές», με στόχο τη διασφάλιση της άρτιας προετοιμασίας και της πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας των εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα υποδομών, ασφάλειας, προσβασιμότητας και οργανωτικού σχεδιασμού, ώστε η διοργάνωση να ανταποκρίνεται στα υψηλά διεθνή πρότυπα.

Ο Δήμαρχος Πύλης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την επιτυχή διεξαγωγή μιας τόσο σημαντικής διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης, η οποία αναμένεται να αναδείξει την περιοχή και να ενισχύσει την εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή της δυναμική.

Η Δημοτική Αρχή, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, τον Στρατό και τον ΣΕΓΑΣ, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία, ώστε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να αποτελέσει μια άρτια και επιτυχημένη διοργάνωση αντάξια των προσδοκιών.