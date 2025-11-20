Σημαντική η παρουσία του Δήμου Πύλης στην Fhiloxenia

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η εκδήλωση από τον Δήμο Πύλης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τουρισμού την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στο περίπτερο της Fhiloxenia στην Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος Πύλης με πρωτοβουλία του και σε συνεργασία με τον Λαογραφικό-Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων (ΧΟΤ) «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», παρουσίασαν τοπικούς παραδοσιακούς χορούς κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Παράλληλα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Τρικάλων δόθηκε κέρασμα με παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής Τρικάλων, όπως λουκάνικα, τυροκομικά, κρασιά ντόπιο τσίπουρο και γλυκά.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Νατάσα Αδαμοπούλου, που επιμελήθηκε την διοργάνωση και συνέβαλε στο άριστο αποτέλεσμα, καθώς και τον χορευτικό Όμιλο Τρικάλων για την συμβολή και την προσφορά του.

Από τον Δήμο Πύλης παρευρίσκοντο ο Αντιδήμαρχος Παιδείας –Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας και η Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος-Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης κ. Έφη Φωτάκη.