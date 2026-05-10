Τοπικά

Σημαντικά κοινωνικά μηνύματα από τους Πανθεσσαλικούς Αγώνες Ατόμων με Αναπηρία 2026

Αγάπη, δύναμη, προσπάθεια… Και συνεργασία, κινητοποίηση για καλύτερες συνθήκες, αθλητικό πνεύμα και άμιλλα… Κυρίως όμως, αμέτρητα χαμόγελα από τη χαρά της συμμετοχής στους Πανθεσσαλικούς Αγώνες Ατόμων με Αναπηρία 2026 που διεξήχθησαν το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα».

Μια μεγάλη γιορτή με δεκάδες συμμετοχές συλλόγων (κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών) από όλη τη Θεσσαλία – και την Καβάλα – που αποδεικνύει τη σημασία της συνέργειας για τη βέλτιστη, ισότιμη συμμετοχή των συμπολιτών με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Κοινό, εξάλλου, το μήνυμα όλων των ομιλητών/τριών: συνεργασία και προσπάθεια για τα άτομα με αναπηρία. Το δήλωσαν με τον δικό τους τρόπο έκαστος/η, η κ. Σοφία Ζαχαρή, πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ) και ο κ. Στέφανος Πάικος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΑμεΑ Θεσσαλίας, που διοργάνωσαν την αθλητική αυτή συνάντηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Θανάσης Ξάφος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων Εφη Λεβέντη, η α΄ αντιπρόεδρος του ΚΚΠΠΘ κ (με έδρα το παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Τρικάλων – τέως Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων) κ. Ντίνα Δήμα.

Παρέστησαν επίσης η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, ο δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων Ακης Αναστασίου, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Δημήτρης Χαχάμης.

Ευχάριστη έκπληξη, η παρουσία του Δημάρχου Κουρίου Κύπρου (αδελφοποιημένου με τον Δήμο Τρικκαίων) Παντελή Γεωργίου, που μετείχε και στην απονομή, μεταφέροντας το μήνυμα των αδελφικών δεσμών Ελλάδας – Κύπρου.

Η δε συμμετοχή των πολιτών, συγγενών, φίλων, απλών θεατών, διέδωσε και το 2026 από τα Τρίκαλα, την πρακτική της αλληλεγγύης και της συνέργειας.

Από το γραφείο Τύπου

Σχετικά Άρθρα