Σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων για τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας ο δήμαρχος

Τα χωριά του Δήμου Τρικκαίων για τον εκκλησιασμό κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας επισκέπτεται ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη ο κ. Σακκάς εκκλησιάστηκε κατά σειρά στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αθανασίου Ράξας, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Δενδροχωρίου, Αγίου Γεωργίου Πατουλιάς και Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής.

Με το πέρας των ακολουθιών ο κ. Σακκάς συναντήθηκε με πολίτες και εκπροσώπους φορέων, συνομιλώντας και ανταλλάσσοντας ευχές για το Πάσχα. Επίσης συζήτησε θέματα των χωριών με μέλη των συμβουλίων των αντίστοιχων Δημοτικών Κοινοτήτων. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι των τομέων Α΄ και Β΄, Ζωή Παπαναστασίου και Ελένη Πούλιου, καθώς και οι εκλεγόμενοι/ες στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Κρανιάς, Αποστόλης Παππάς, Κώστας Αργυρίου, Σάκης Σκρέκας.

Επίσης, μαζί με τον Δήμαρχο, τις αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους παρίσταντο οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ράξας Γιάννης Παπαχρήστος, Δενδροχωρίου Γιάννα Ντάκου – Μπακάλη, Πατουλιάς Δημήτρης Λάμπας, Ζηλευτής Νίκος Τρίγκας και η αντιπρόεδρος στη Ζηλευτή Ευθυμία Φαλτάκα – Λιατίφη.

Από το γραφείο Τύπου