Σε φυσιολογικά επίπεδα η ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλία – Συνεχής παρακολούθηση μετά την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής ποιότητας, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

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Η αξιολόγηση της κατάστασης πραγματοποιείται συνδυαστικά, αξιοποιώντας:

τις μετρήσεις του δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα προγνωστικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), διαθέσιμα διεθνή συστήματα πρόγνωσης και διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και τα επιχειρησιακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που λειτουργούν στην Περιφέρεια.

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα, δεν διαπιστώνεται καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία. Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀) που καταγράφονται από το δίκτυο σταθμών παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ οι δείκτες ποιότητας του αέρα κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση που καταγραφεί οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή ή προκύψει ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων, θα εκδοθεί άμεσα νέα ενημέρωση προς τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς.

Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό το σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης της Περιφέρειας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και άμεση ενημέρωση όπου απαιτείται.