Σε τρικαλινές οικογένειες το ανταποδοτικό όφελος από την  ανακύκλωση ρούχων που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων

Διπλό όφελος για τους πολίτες από την ανακύκλωση ρούχων που υλοποιεί εδώ και 8 χρόνια ο Δήμος Τρικκαίων. Από τη μια υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία για απόρριψη μεταχειρισμένων ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, αυξάνοντας τον χώρο στις… ντουλάπες αλλά και τον όγκο απορριμμάτων στους κλασικούς πράσινους κάδους απορριμμάτων.

Από την άλλη, βάσει της σύμβασης με την εταιρεία EAST – WEST GREECE Ι.Κ.Ε. που έχει συνάψει ο Δήμος Τρικκαίων, χρηματικό ποσό επιστρέφει στους πολίτες, ως ανταποδοτικό όφελος.

Αυτό συνέβη την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, όταν ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης, μια μέρα πριν παραδώσει την αντιδημαρχία, παρέδωσε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, στην προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Στέλλα Πηλίγκου, για να διατεθούν σε πολίτες και οικογένειες.

Με τον τρόπο αυτόν, η ανταπόδοση για την απόρριψη πολλών τόνων μεταχειρισμένων ειδών, μετατρέπεται σε ουσιαστική βοήθεια σε τρικαλινούς.

Παρέστησαν επίσης, οι προϊστάμενοι των τμημάτων Οργάνωσης & Διοικητικής Υποστήριξης και Καθαριότητας & Ειδικών Συνεργείων κ.κ. Μαρίνα Νταούλα και Βασίλης Κόρδας αντιστοίχως.

Από το γραφείο Τύπου