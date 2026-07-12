Σε κατάσταση συναγερμού Πύρρα και Δέση: Αρκούδες σπέρνουν τον τρόμο σε κατοίκους και κτηνοτρόφους

Σε κατάσταση διαρκούς συναγερμού και έντονης ανησυχίας βρίσκονται οι κάτοικοι και οι κτηνοτρόφοι στις ορεινές κοινότητες της Πύρρας και της Δέσης του Δήμου Πύλης.

Η αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη εμφάνιση αρκούδων μέσα στους οικισμούς έχει μετατρέψει την καθημερινότητα σε εφιάλτη. Το πρόβλημα διογκώνεται επικίνδυνα καθώς διανύουμε μια περίοδο όπου τα χωριά σφύζουν από ζωή, γεμάτα από παραθεριστές και επισκέπτες του καλοκαιριού.

Οι αρκούδες πλέον δεν περιορίζονται στα δάση, αλλά τριγυρνούν ανενόχλητες στους δρόμους των χωριών. Οι εικόνες με αναποδογυρισμένους κάδους απορριμμάτων και διασκορπισμένα σκουπίδια αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Η αναζήτηση τροφής οδηγεί τα άγρια ζώα στον οικιστικό ιστό, προκαλώντας τον τρόμο στους περαστικούς και τους ηλικιωμένους κατοίκους που φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους μόλις πέσει το σκοτάδι.

Σοκ από τη θανατηφόρα επίθεση σε αγελάδα στα «Κανάλια» Πύρρας

Η οργή και η απόγνωση των κτηνοτρόφων της περιοχής ξεχείλισαν μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε μόλις χθες. Στην ορεινή τοποθεσία «Κανάλια» της Πύρρας, αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε μια αγελάδα, καταφέροντας βαρύ πλήγμα στην περιουσία ντόπιου παραγωγού.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για τη διενέργεια αυτοψίας. Οι αρχές κατέγραψαν τη ζημιά, ώστε να κινηθούν άμεσα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση της προβλεπόμενης αποζημίωσης, ωστόσο η οικονομική απώλεια και το αίσθημα ανασφάλειας παραμένουν.

Το στοιχείο που εντείνει ακόμα περισσότερο την ανησυχία των ειδικών και των τοπικών αρχών είναι η επιβεβαιωμένη παρουσία μιας θηλυκής αρκούδας, η οποία κυκλοφορεί στην περιοχή μαζί με τα δύο μικρά της.

Όπως επισημαίνουν οι γνώστες της άγριας πανίδας, οι μητέρες αρκούδες είναι εξαιρετικά υπερπροστατευτικές με τα μικρά τους. Οποιαδήποτε τυχαία συνάντηση με άνθρωπο μπορεί να εκληφθεί από το ζώο ως απειλή, καθιστώντας το άκρως επιθετικό και επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

Οι τοπικές κοινότητες ζητούν πλέον επιτακτικά τη λήψη άμεσων μέτρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις αρμόδιες οργανώσεις, καθώς η συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής στην περιοχή έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Πηγή: pylinews.gr