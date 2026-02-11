Σε Εργατικό Κέντρο και Επιθεώρηση Εργασίας η Μαρίνα Κοντοτόλη

Η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ., Μαρίνα Κοντοτόλη, επισκέφθηκε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Τρικάλων και τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας Τρικάλων.

Κατά την επίσκεψή της στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο τον Πρόεδρο κ. Αρμάγο Δημήτριο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Λιατίφη Γεώργιο και τον ταμία κ. Γεραγόρη Νικόλαο και συζήτησε για τις συνθήκες εργασίας, την ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και την υποχρέωση πλήρους διερεύνησης των αιτιών του τραγικού γεγονότος.

Στη συνέχεια, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, είχε συνάντηση με την Προϊσταμένη κ. Καλλιάρα Αικατερίνη και στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με την Προϊσταμένη κ. Διαμαντή Κωνσταντία, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για τα προβλήματα λειτουργίας, καθώς και για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη τόνισε ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα και ανέφερε ότι θα συνεχίσει να προωθεί παρεμβάσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και θεσμική πίεση, για την ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες τραγωδίες.