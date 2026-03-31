Σε επιφυλακή ο Δήμος Τρικκαίων για την επικείμενη κακοκαιρία

Σύσκεψη για την επικείμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026 διαδικτυακά, δημαρχεύοντος του αντιδημάρχου Τάκη Παζαΐτη.

Μετείχαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Ντιντής, Ζωή Παπαναστασίου, το αρμόδιο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων με τον κ. Γ. Κωστούλα, οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων (ΔΕΥΑΤ, Δημοτική Αστυνομία, Τεχνική Υπηρεσία κ.α.) και οι εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών (ΣΜΥ, ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ, Περιφέρεια Θεσσαλίας κ.α.).

Συζητήθηκαν οι υπάρχουσες προβλέψεις για την επιδείνωση του καιρού, με τον Δήμο Τρικκαίων να βρίσκεται σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνων φαινομένων.