Σε επιφυλακή η Περιφέρεια: Παγωνιά και χιόνια σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή μας.

Σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης καιρού στην Θεσσαλία, για την Δευτέρα 12-01-2026, προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σποράδων με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα).

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών συνεπειών από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.