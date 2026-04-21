Σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τον Daniel στη Θεσσαλία – Πρώτη αναμένεται να ολοκληρωθεί η δικογραφία της Καρδίτσας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Εισαγγελιών σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μαγνησία για την κακοκαιρία «Daniel» (Σεπτέμβριος 2023), που στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Η υπόθεση εξετάζεται μέσω τεσσάρων δικογραφιών, με ανοιχτό το ενδεχόμενο συνένωσής τους. Στην Καρδίτσα έχουν ήδη κληθεί 18 αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για εξηγήσεις, ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Αντίθετα οι άλλες τρεις Εισαγγελίες (Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας) διενεργούν περαιτέρω έρευνα η οποία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα του ερχόμενου χειμώνα. Η διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται σύνθετη (σ.σ. τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν κυρίως σε Τρίκαλα, Λάρισα και Μαγνησία) και η έρευνα εστιάζει στα τεχνικά έργα που έπρεπε να έχουν γίνει και πώς αυτά θα εμπόδιζαν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλού υπάρχουν μόνο πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, ενώ σε άλλους νομούς καταγράφονται θάνατοι ανθρώπων.

Καθοριστικό ρόλο παίζει το πόρισμα της Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που εξετάζει έργα, κονδύλια και ενέργειες πρόληψης μετά τον «Ιανό» (2020), αφήνοντας ανοιχτό και το ζήτημα πιθανών πολιτικών ευθυνών.

