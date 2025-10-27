Σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στα Τρίκαλα ο Κώστας Σκρέκας

Σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στα Τρίκαλα αυτό το Σαββατοκύριακο, παρευρέθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, τιμώντας τους ήρωες, τις παραδόσεις και τις ρίζες του τόπου.

Το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Σκρέκας παρευρέθηκε στα 25α «Τσιαβαλιάρεια» στην Πιαλεία, που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους, αποτίοντας φόρο τιμής στον Βασίλη Τσιαβαλιάρη, τον πρώτο πεσόντα Έλληνα στρατιώτη του Έπους του ’40.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Σκρέκας ανέφερε: «Είναι χρέος όλων μας να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των ηρώων μας, εμπνέοντας έτσι τις νέες γενιές με τα ιδανικά που εκείνοι υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους.»

Το ίδιο βράδυ, ο κ. Σκρέκας παρευρέθηκε στον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό για την εορτή του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, στο ομώνυμο παρεκκλήσιο στο Διαλεκτό Τρικάλων, όπου πλήθος πιστών τίμησε τη μνήμη του Αγίου.

Την Κυριακή το πρωί, συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Διάβα, όπου, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ο Πατήρ Ηρακλής χειροτονήθηκε Πρωτοπρεσβύτερος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο.

Ο κ. Σκρέκας συνεχάρη τον Πατέρα Ηρακλή, ευχόμενος δύναμη και φώτιση στο νέο του λειτούργημα, τονίζοντας ότι η πίστη, η παράδοση και οι αξίες του τόπου μας αποτελούν ζωντανά θεμέλια που μας ενώνουν και μας εμπνέουν.

Τέλος, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε την Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Ζωή, ένα από τα παλαιότερα παρεκκλήσια της περιοχής, αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο.