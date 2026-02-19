Σε δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης προχωρούν οι επιχειρηματίες του ορεινού όγκου

Σε κλίμα αισιοδοξίας και συσπείρωσης πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Επιχειρηματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων “Ξένιος Ζεύς“.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Σαλέ του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, ένα τοπόσημο για τον ορεινό τουρισμό της περιοχής.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και πλήθος επιχειρηματιών της περιοχής έδωσαν το παρών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ορεινού όγκου των Τρικάλων.

Το φετινό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ξεκάθαρο: «Εξωστρέφεια και Νέα Ψηφιακή Εποχή». Στο περιθώριο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε στα μέλη o αγώνας ορεινού τρεξίματος Koziakas Trail και η δυναμική που έχει μια τέτοια εκδήλωση για τον αθλητικό τουρισμό, επίσης παρουσιάστηκε το πλάνο για τη νέα στρατηγική προβολής της περιοχής.

Ο Σύλλογος, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation), με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών 365 ημέρες τον χρόνο.

Η πρωτοβουλία αυτή έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη από τους εκπροσώπους του Δήμου Πύλης, οι οποίοι δήλωσαν παρόντες στην προσπάθεια εξωστρέφειας. Είναι κοινή πεποίθηση πως η ψηφιακή αναβάθμιση αποτελεί μονόδρομο, και η αγαστή συνεργασία Συλλόγου και Δημοτικής Αρχής θέτει τις βάσεις για να πρωταγωνιστήσει η Πίνδος στον τουριστικό χάρτη.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Σακελλάρης, δήλωσε: «Η φετινή χρονιά είναι ορόσημο. Από την καρδιά του Χιονοδρομικού μας Κέντρου, στέλνουμε μήνυμα ενότητας. Αφήνουμε πίσω την εσωστρέφεια και ενώνουμε δυνάμεις. Με σύγχρονα εργαλεία και επαγγελματισμό, στόχος μας είναι να κάνουμε την Πίνδο κορυφαίο προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιδήμαρχος τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Αναγνώστου και ο πρόεδρος της Ελάτης κ. Κωνσταντίνος Μπρίζης.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους και στους επισκέπτες μας μια δημιουργική και ασφαλή χρονιά.