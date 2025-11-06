Σε διαβούλευση η κυκλοφοριακή μελέτη της Πύλης

Ο Δήμος Πύλης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση και δημόσια διαβούλευση για την Α’ φάση της ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη11 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στην Πύλη.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους δημότες, καθώς και σε φορείς και συλλόγους.

Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού σχεδιασμού της πόλης είναι πολύ σημαντική.

Επίσης θέτει με την παρούσα, σε δημόσια ενημέρωση, όλα τα στοιχεία της μελέτης.

Τα στοιχεία που αναρτώνται στη ιστοσελίδα του Δήμου (https://dimospylis.gr/) είναι:

1η τεχνική έκθεση: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

2η τεχνική έκθεση: Προσδιορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων

Σχέδιο 1: Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου

Σχέδιο 2: Κυκλοφοριακή οργάνωση

Σχέδιο 3: Χρήσεις γης

Σχέδιο 4: Υφιστάμενη σήμανση

Σχέδιο 5: Υφιστάμενη σήμανση

Σχέδιο 6: Υφιστάμενη σήμανση

Σχέδιο 7: Υφιστάμενη σήμανση

Σχέδιο 8: Υφιστάμενη σήμανση

Σχέδιο 9: Υφιστάμενη σήμανση

Σχέδιο 10: Υφιστάμενη σήμανση

Σχέδιο 11: Καθεστώς στάθμευσης

Σχέδιο 12: Πλάτος πεζοδρομίου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αποστολή παρατηρήσεων:g.zira@dimospylis.gr