Σε δημόσια διαβούλευση η β’ φάση της κυκλοφοριακής μελέτης στον Δήμο Πύλης

Ολοκληρώθηκε η τελική παρουσίαση και η δημόσια διαβούλευση της κυκλοφοριακής μελέτης του οικισμού Πύλης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης παρουσία δημοτών εκπροσώπων φορέων και Συλλογικών οργάνων.

Από τους μελετητές της κυκλοφοριακής μελέτης παρουσιάστηκαν τα μέτρα που προτείνονται και έχουν στόχο:

Α) Τη μείωση των καθυστερήσεων στην κεντρική περιοχή.

Β) Την αύξηση των θέσεων στάθμευσης κοντά στην κεντρική περιοχή (παρά την οδό και εκτός οδού).

Γ) Την μείωση των ταχυτήτων των ΙΧ και των δικύκλων σε κεντρικές οδούς και κοντά σε στρατηγικά σημεία (π.χ. Σχολεία, Κέντρο Υγείας, είσοδος του οικισμού.

Δ) Την προστασία των πεζών μετακινουμένων.

Ε) Την απλοποίηση των κινήσεων των ΙΧ σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις/κόμβους.

ΣΤ) Την συνολική ενίσχυση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας σε όλο τον οικισμό για τους πεζούς και οδηγούς.

Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία διατυπώθηκαν ερωτήματα, παρατηρήσεις και προτάσεις, επιβεβαιώνοντας την σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό του μέλλοντος της πόλης.

Με την ολοκλήρωση της τελικής διαβούλευσης, ο Δήμος Πύλης εισέρχεται στο στάδιο της θεσμοθέτησης της κυκλοφοριακής μελέτης, ώστε οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να υλοποιηθούν σταδιακά, με εξασφάλιση των καταλλήλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε βάθος χρόνου.

Στην παραπάνω εκδήλωση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος –Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπύρος Αποστολόπουλος, ο Γ. Γραμματέας του Δήμου κ. Στέφανος Παιδής, η Μηχανικός του Δήμου κ. Γεωργία Ζήρα, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύλης κ. Αλέξανδρος Τζιουβάρας, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης κ. Μαριλένα Γκρέκου, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, Συντονισμού Έργων –Ηλεκτρολογίας και Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μάκης Παπαγεωργίου, κ. Λαμπρινή Οικονόμου, κ. Γεώργιος Αναγνώστου, κ. Περικλής Μητρονάσιος, και κ. Γεώργιος Χήρας.