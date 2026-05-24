Σε δημόσια διαβούλευση έργο για νέο μικρό υδροηλεκτρικό στα Τρίκαλα

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,2 MW στο ρέμα Γκούρα, στις δυτικές παρυφές της Πίνδου, εντός του Δήμου Πύλης στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 25 Ιουνίου 2026.

Το προφίλ του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, πρόκειται για Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) στο ρέμα Γκούρα, ισχύος 1,2 MW, στο Δήμο Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ονομαστικής ισχύος 1,20 MW, θα εκμεταλλεύεται την υδροδυναμική ενέργεια της παροχής του εν λόγω ποταμού για συγκεκριμένο τμήμα της κοίτης του, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια που σε ετήσια βάση θα ανέρχεται σε 3,817 GWh. Σύμφωνα με την Υδρολογική μελέτη, η προς εκμετάλλευση παροχή ανέρχεται σε 3,322 m3/sec. Το νερό θα εκτρέπεται από την κοίτη του ποταμού για μήκος 996,16 m και μετά την χρήση του θα επιστρέφει στην κοίτη του ποταμού στο σύνολό του και χωρίς καμία ποσοτική και ποιοτική αλλοίωση.

Το έργο θα αποτελείται από τα εξής κύρια επιμέρους έργα, (1) τη διάταξη Υδροληψίας, (2) τον Αγωγό εκτροπής, (3) το Σταθμό παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας (Μηχανοστάσιο), (4) τη Διώρυγα φυγής – επιστροφής των υδάτων στην κοίτη του ποταμού, και (5) την εναέρια ηλεκτρική γραμμή μέσης τάσης που θα κατασκευασθεί για τη σύνδεση του Μηχανοστασίου με το υφιστάμενο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

(1 ) Η διάταξη έργων Υδροληψίας αποτελεί μια ενιαία κατασκευή (ένα σώμα) από επιμέρους υποέργα, τα οποία είναι: (α) το φράγμα – αναβαθμός, ύψους 2,5 m, που θα εκτρέπει το νερό από την κοίτη του ποταμού και το οποίο θα κατασκευασθεί σε θέση της κοίτης με απόλυτο υψόμετρο πυθμένα +608,0 m, (β) η διάταξη ιχθυόσκαλας μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η ελεύθερη δίοδος της ιχθυοπανίδας μεταξύ των θέσεων στα ανάντη και κατάντη της όλης διάταξης καθώς και η απελευθέρωση της οικολογικής παροχής στο εκτρεπόμενο τμήμα της κοίτης, (γ) ο εκχειλιστής μέσω του οποίου η πλεονάζουσα παροχή θα διοχετεύεται επίσης στο κατάντη εκτρεπόμενο τμήμα της κοίτης, και (δ) η ενιαία δεξαμενή καθίζησης-καθαρισμού, ηρεμίας και φόρτισης όπου θα συντελείται ο καθαρισμός του νερού από τις φερτές ύλες.

(2) Ο Αγωγός εκτροπής, συνολικού μήκους 914,66 m, θα εκκινεί από την ενιαία δεξαμενή και με όδευση παράλληλα της κοίτης θα καταλήγει στο κτίριο του Μηχανοστασίου. Ο Αγωγός, ο οποίος θα έχει διάμετρο Φ2000mm και Φ2100mm, θα είναι υπόγειος σε όλο του το μήκος.

(3) Το Μηχανοστάσιο του ΜΥΗΕ, είναι το κτίριο στο οποίο θα εγκατασταθεί όλος ο απαραίτητος για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (στρόβιλος, γεννήτριες, μετασχηματιστές μέσης τάσης, κλπ.). Το Μηχανοστάσιο θα κατασκευασθεί με απόλυτο υψόμετρο δαπέδου τα +584,0 m, εμβαδού 110,65 m2 με διαστάσεις 8,0 m x 10 m x 6,58 m + (3,25m x 6,20 m x 3,15 m) (Μ x Π x Υ).

(4) Η Διώρυγα φυγής είναι η διάταξη μέσω της οποίας το νερό, μετά το πέρασμά του από τους στροβίλους εντός του Μηχανοστασίου, θα επιστρέφει αναλλοίωτο στην κοίτη του ποταμού. Θα είναι ορθογωνικής διατομής, ανοιχτή από την πάνω πλευρά (ανεστραμμένου Π), με εσωτερικό πλάτος 4,20 m και ύψος πλευρικών τοιχίων 2,10 m και με συνολικό μήκος 19,0 m.

(5) H νέα εναέρια ηλεκτρική γραμμή Μ.Τ. που θα κατασκευασθεί για τη σύνδεση του Σταθμού παραγωγής με το υφιστάμενο δίκτυο Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ θα οδεύει από το Μηχανοστάσιο προς τον πιο κοντινό στύλο Μ.Τ. του υφιστάμενου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος βρίσκεται ανατολικά του Μηχανοστασίου και σε απόσταση 300m περίπου από αυτό.

Πρόσβαση

Η προσπέλαση στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου επιτυγχάνεται μέσω της Εθνικής Οδού Άρτας-Τρικάλων (ασφαλτοστρωμένης και σε απόσταση 240m από το μηχανοστάσιο του ΜΥΗΕ). Λοιπά συνοδά έργα, όπως η διάνοιξη οδού μόνιμης πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης των έργων Υδροληψίας και Μηχανοστασίου, δεν απαιτούνται.

Για την πρόσβαση στην διάταξη της Υδροληψίας δεν απαιτείται η διάνοιξη νέας δασικής οδού καθώς το πολύγωνο εγκατάστασης έργων υδροληψίας εφάπτεται σε υφιστάμενη δασική οδό, η οποία εξασφαλίζει τη σύνδεση της γέφυρας ανάντι της υδροληψίας με την Εθνική Οδό Άρτας-Τρικάλων.

Για την κάθοδο από την υφιστάμενη οδό έως τη θέση της διάταξης υδροληψίας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ράμπα μήκους περίπου 150m που διανοίχθηκε κατά την κατασκευή της γέφυρας ανάντι αυτής -και θα απαιτηθούν εργασίες βελτίωσης της βατότητας της. Το κομμάτι αυτό εντάσσεται στο πολύγωνο των έργων υδροληψίας και πρόκειται να παραχωρηθεί για τις ανάγκες της κατασκευής και λειτουργίας του έργου και δεν θα είναι προσβάσιμο από το κοινό.

Για την πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης του Μηχανοστασίου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέρος της παραχωρηθείσας ζώνης κατάληψης του αγωγού προσαγωγής μετά την τοποθέτηση και επιχωμάτωση του αγωγού. Η ζώνη αυτή θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό του ΜΥΗΕ καθώς δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης από το κοινό. Θα συνδέει τη θέση του μηχανοστασίου με την υδροληψία και, στη συνέχεια, με την υφιστάμενη δασική οδό, η οποία οδηγεί στην υπάρχουσα γέφυρα και την Εθνική Οδό Άρτας-Τρικάλων.

Χωροθέτηση

Το υπό μελέτη έργο θα κατασκευασθεί στο ημιορονεινό τμήμα των Τζουμέρκων και συγκεκριμένα του ρέματος Γκούρα, 0,5 Km πριν την εκβολή του στον π. Αχελώο. Η θέση εγκατάστασης του έργου διοικητικά υπάγεται στην Δ.Ε. Νεράιδας του Δ. Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η περιοχή εγκατάστασης του έργου ορίζεται δυτικά από τον οικισμό “Κορυφή”, βορειοδυτικά από τον οικισμό “Σκαρπάρι” και νοτιοανατολικά από τον οκισμό “Θεοδώριανα”. Η απόσταση των έργων Υδροληψίας από τον πλησιέστερο σε αυτά οικισμό του “Σκαρπαρίου” είναι μεγαλύτερη των 800m και το Μηχανοστάσιο βρίσκεται εντός του οικισμού “Σπαρπάρι” τα όρια του οποίου ορίζονται ως 800m από το κέντρο του.

