Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Μετεώρων λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων

Ο Δήμος Μετεώρων θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενόψει των δυσμενών καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, παγετός και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή κατά τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τα συνεργεία, τα μηχανήματα έργου και τα μέσα αποχιονισμού βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας, την προστασία των πολιτών και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, ιδίως σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Ήδη από τις πρωινές ώρες, συνεργεία του Δήμου Μετεώρων προχώρησαν σε εργασίες αποχιονισμού και ρίψης άλατος σε χωριά και ορεινές περιοχές όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο τη διατήρηση της ασφαλούς πρόσβασης και της ομαλής κυκλοφορίας.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς φρεατίων και δικτύων απορροής ομβρίων στην πόλη της Καλαμπάκας, στο πλαίσιο των προληπτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, ενημερώνονται οι πολίτες ότι στην πόλη της Καλαμπάκας μπορούν να προμηθεύονται αλάτι για την αντιμετώπιση του παγετού από τον χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) του Δημαρχείου Καλαμπάκας.

Ο Δήμος Μετεώρων καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.