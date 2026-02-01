Ελεγχόμενη η κατάσταση μετά τις έντονες βροχές – Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα στον Δήμο Μετεώρων

Μεγάλα ύψη βροχής δέχθηκε σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες η περιοχή του Δήμου Μετεώρων, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυξημένη στάθμη υδάτων σε αρκετά χωριά.

Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων δημιούργησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεόδωρους και τη Θεόπετρα, από υπερχείλιση ποταμών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στον Δήμο Τρικκαίων από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και το «φούσκωμα» των ποταμών, καθώς τα όποια μικροπροβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, καθώς οι παρεμβάσεις των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεσες.

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, δήλωσε ότι συνολικά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σε ολόκληρο τον νομό, ενώ ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων βρίσκεται σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη.

trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)