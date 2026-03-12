Σε έργα του Δήμου Τρικκαίων ύψους 15 εκατ. ευρώ ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης

Σειρά σημαντικών έργων του Δήμου Τρικκαίων για τους πολίτες και τον εκσυγχρονισμό των Τρικάλων επισκέφθηκε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς υποδέχθηκε τον Υφυπουργό στο Δημαρχείο Τρικκαίων, όπου έγινε μια σύντομη ενημέρωση για ζητήματα έργων της περιοχής.

Ακολούθησε επίσκεψη σε έργα, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15 εκ..

Η επίσκεψη ξεκίνησε από την ανάπλαση του Ληθαίου ποταμού, στα έργα της κεντρικής πλατείας (ποδηλατόδρομος) και στο 20ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων, το πρώτο παθητικό δημόσιο σχολείο, παρόντος του βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ Θανάση Λιούτα.

Ο κ. Σακκάς ενημέρωσε τον κ. Κοντογεώργη για την πορεία ολοκλήρωσης και των τριών έργων, με έμφαση στον σχεδιασμό για την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και ποδηλατών στις όχθες του Ληθαίου. Κάτι που επιτυγχάνεται, είτε με το έργο ανάπλασης, είτε με το έργο για την κεντρική πλατεία και τη συνεχιζόμενη ποδηλατοδρόμηση (οδός Αμαλίας και κεντρική γέφυρα).

Επίσης έγινε ενημέρωση για αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΤ, τόσο πέριξ του Ληθαίου, όσο και σε άλλες περιοχές των Τρικάλων.

Η επίσκεψη στο 20ο Νηπιαγωγείο – με υποδοχή από τη διευθύντρια κ. Κυρ. Γκόγκου -, εστίασε στην τεχνική μοναδικότητά του, στα οφέλη που αυτό προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην εξοικονόμηση ποσών για τη θέρμανση του κτηρίου. Ο κ. Σακκάς ενέταξε το έργο στην «πράσινη» πολιτική του Δήμου Τρικκαίων, όπως αυτή εκφράζεται με το επίσης παθητικό «Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών» ή τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλα διδακτήρια.

Ακολούθησε ενημέρωση για το παρακείμενο Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας και το Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, μετασχηματίζοντας δυναμικά και με ουσία τον αγαπημένο λόφο των τρικαλινών.

Τα χρήματα για τα δύο έργα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης (προϋπολογισμός 1,2 εκ. € το πρώτο και 7 εκ. € το δεύτερο).

Οι αναπλάσεις σε Ληθαίο ποταμό και κεντρική πλατεία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Τρικκαίων και χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (προϋπολογισμός 3,1 εκ. € το πρώτο και 3 εκ.€ το δεύτερο), ενώ το παθητικό νηπιαγωγείο μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (με 695.000 € προϋπολογισμό).

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας και η προϊσταμένη του τμήματος Μελετών και Κατασκευών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) του Δήμου Τρικκαίων κ. Σούλα Μπράκη.

