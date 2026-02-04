ΣΕΠΑΜ: Ο Ληθαίος προειδοποιεί ξανά: Πόσο κοντά είμαστε σε μια νέα καταστροφή;

Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεώρων (ΣΕΠΑΜ) σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

“Η πρόσφατη δεκάωρη έντονη βροχόπτωση στα Τρίκαλα απέδειξε πόσο κοντά βρέθηκε η πόλη σε φαινόμενα τύπου DANIEL.Τα ρέματα της λεκάνης απορροής του Ληθαίου φούσκωσαν επικίνδυνα, συνοικίες και χωράφια πλημμύρισαν και οι κάτοικοι αναβίωσαν τον φόβο.

Η ιστορία προειδοποιεί: η καταστροφική πλημμύρα του 1907, με τους εκατοντάδες νεκρούς, αποτελεί τραγική υπενθύμιση των συνεπειών, όταν διαταράσσεται ο φυσικός κύκλος των υδάτων

Η λεκάνη απορροής του Ληθαίου περιλαμβάνει τα χωριά: Ελληνόκαστρο, Ρίζωμα, Πλάτανο, Αρδάνι, Λίοπρασο, Χαϊδεμένη, Περδικοράχη, Σωτήρα, Αύρα, Σπαθάδες, Θεόπετρα, Νέα Ζωή και άλλους οικισμούς.

Στην ίδια αυτή περιοχή σχεδιάζεται η εγκατάσταση τεράστιου φωτοβολταϊκού συστήματος στο Ελληνόκαστρο, με αποψίλωση άνω των 6.000 στρεμμάτων επικλινούς εδάφους και την καταστροφή του ριζικού συστήματος δεκάδων χιλιάδων δέντρων.

Μια τέτοια παρέμβαση αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά τα πλημμυρικά φαινόμενα και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την πόλη των Τρικάλων και πολλές κοινότητες.

Ως ΣΕΠΑΜ (Σύλλογος Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεώρων), ζητούμε την άμεση αναστολή του σχεδιασμού εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού και την ανάκληση της περιβαλλοντικής άδειας, αφού οι επιπτώσεις του θα είναι καταστροφικές, πράγμα που ούτε καν αποτυπώνεται στην κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απότον φορέα του έργου, αλλά ούτε και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)του ΥΠΕΝ .

Η προστασία της λεκάνης απορροής του Ληθαίου είναι ζήτημα ζωής και δημόσιας ασφάλειας και δεν μπορεί να θυσιάζεται στο όνομα οποιασδήποτε επένδυσης.”