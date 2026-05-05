Σενάριο άσκησης πυρκαγιάς στη ΣΜΥ – Η αντιμετώπιση από ΠΥ και Σπουδαστές (φωτο)

Την Τρίτη 28 Απριλίου, εντός του Στρατοπέδου «ΣΤΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΡΑΚΟΥ» και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, της ασφάλειας των στελεχών, των Σπουδαστών και των οπλιτών της ΣΜΥ και της ορθής και έγκαιρης αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (λόγω και της επικείμενης έναρξης της αντιπυρικής περιόδου), πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση/άσκηση με την Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν) Τρικάλων που αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (εκκένωση χώρων στρατωνισμού, διάσωση προσωπικού κτλ).

Στην παραπάνω εκπαίδευση συμμετείχαν σπουδαστές της Σχολής και στελέχη της ΔΙ.ΠΥ.Ν, της Π.Υ. Τρικάλων και του τμήματος ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ» της Διοίκησης Π.Υ. Θεσσαλίας.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων, ο Δκτης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας αναδεικνύοντας της σημασία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς.