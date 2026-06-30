Τοπικά

Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού από τον Σύλλογο Φροντιστών Τρικάλων

Τελείωσαν οι Πανελλαδικές, αλλά η πιο κρίσιμη ερώτηση τώρα είναι: Ποιες σπουδές πραγματικά μου ταιριάζουν;

Ο Σύλλογος Φροντιστών Νομού Τρικάλων διοργανώνει ένα ανοιχτό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά για μαθητές και γονείς που θέλουν να πάρουν αποφάσεις ζωής με καθαρό μυαλό.

Τι θα δούμε μαζί:

  • πώς διαβάζουμε σωστά τις σχολές και τα επιστημονικά πεδία
  • πώς συνδέουμε κλίσεις, ενδιαφέροντα και επαγγελματική προοπτική
  • πώς επιλέγουμε σπουδές που ταιριάζουν στον χαρακτήρα και στα όνειρα του κάθε παιδιού

Αίθουσα Εκδηλώσεων, Μουσείο Τσιτσάνη – Τρίκαλα

Πέμπτη 2 Ιουλίου
Ώρα έναρξης: 18:30

Ομιλητής:
Πάνος Σταυρόπουλος,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, με πολύχρονη εμπειρία σε μαθητές Γ’ Λυκείου, μηχανογραφικά και σχεδιασμό σπουδών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • μαθητές που ετοιμάζουν τώρα το μηχανογραφικό τους
  • μαθητές που θέλουν να καταλάβουν έγκαιρα τι τους ταιριάζει
  • γονείς που αναζητούν σίγουρη, ψύχραιμη ενημέρωση για τις επιλογές των παιδιών τους

🔹 Είσοδος ελεύθερη
🔹 Θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και προσωπικές απορίες.

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