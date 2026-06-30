Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού από τον Σύλλογο Φροντιστών Τρικάλων

Τελείωσαν οι Πανελλαδικές, αλλά η πιο κρίσιμη ερώτηση τώρα είναι: Ποιες σπουδές πραγματικά μου ταιριάζουν;

Ο Σύλλογος Φροντιστών Νομού Τρικάλων διοργανώνει ένα ανοιχτό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά για μαθητές και γονείς που θέλουν να πάρουν αποφάσεις ζωής με καθαρό μυαλό.

Τι θα δούμε μαζί:

πώς διαβάζουμε σωστά τις σχολές και τα επιστημονικά πεδία

πώς συνδέουμε κλίσεις, ενδιαφέροντα και επαγγελματική προοπτική

πώς επιλέγουμε σπουδές που ταιριάζουν στον χαρακτήρα και στα όνειρα του κάθε παιδιού

Αίθουσα Εκδηλώσεων, Μουσείο Τσιτσάνη – Τρίκαλα

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 18:30

Ομιλητής:

Πάνος Σταυρόπουλος,

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, με πολύχρονη εμπειρία σε μαθητές Γ’ Λυκείου, μηχανογραφικά και σχεδιασμό σπουδών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

μαθητές που ετοιμάζουν τώρα το μηχανογραφικό τους

μαθητές που θέλουν να καταλάβουν έγκαιρα τι τους ταιριάζει

γονείς που αναζητούν σίγουρη, ψύχραιμη ενημέρωση για τις επιλογές των παιδιών τους

🔹 Είσοδος ελεύθερη

🔹 Θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και προσωπικές απορίες.