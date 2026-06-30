Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού από τον Σύλλογο Φροντιστών Τρικάλων

Τελείωσαν οι Πανελλαδικές, αλλά η πιο κρίσιμη ερώτηση τώρα είναι: Ποιες σπουδές πραγματικά μου ταιριάζουν;
Ο Σύλλογος Φροντιστών Νομού Τρικάλων διοργανώνει ένα ανοιχτό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά για μαθητές και γονείς που θέλουν να πάρουν αποφάσεις ζωής με καθαρό μυαλό.
Τι θα δούμε μαζί:
- πώς διαβάζουμε σωστά τις σχολές και τα επιστημονικά πεδία
- πώς συνδέουμε κλίσεις, ενδιαφέροντα και επαγγελματική προοπτική
- πώς επιλέγουμε σπουδές που ταιριάζουν στον χαρακτήρα και στα όνειρα του κάθε παιδιού
Αίθουσα Εκδηλώσεων, Μουσείο Τσιτσάνη – Τρίκαλα
Πέμπτη 2 Ιουλίου
Ώρα έναρξης: 18:30
Ομιλητής:
Πάνος Σταυρόπουλος,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, με πολύχρονη εμπειρία σε μαθητές Γ’ Λυκείου, μηχανογραφικά και σχεδιασμό σπουδών.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε:
- μαθητές που ετοιμάζουν τώρα το μηχανογραφικό τους
- μαθητές που θέλουν να καταλάβουν έγκαιρα τι τους ταιριάζει
- γονείς που αναζητούν σίγουρη, ψύχραιμη ενημέρωση για τις επιλογές των παιδιών τους
🔹 Είσοδος ελεύθερη
🔹 Θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και προσωπικές απορίες.