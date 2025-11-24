Σεισμική δόνηση κούνησε τα Τρίκαλα – Στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα το επίκεντρο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.51 της Δευτέρας (24/11) με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα.

Σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 1 χλμ Δ του Νεοχωρίου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα με τον σεισμό nα γίνεται αισθητός σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας (και στα Τρίκαλα).

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,9 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια ζημιά στην περιοχή.