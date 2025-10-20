Σαφές μήνυμα από τα Τρίκαλα: “Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί”

«Νύχτα χωρίς ατυχήματα» από τα Τρίκαλα για ακόμη μία χρονιά. Ο Δήμος Τρικκαίων συμμετείχε στην πανελλήνια δράση για μία «Νύχτα χωρίς ατυχήματα» το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, που φέτος υλοποιήθηκε στο καφέ μπαρ Sante. Τη δράση υλοποιεί το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Ο Δήμος Τρικκαίων και εθελοντές/τριες από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων ολοκλήρωσαν μία δράση που στόχο έχει να προωθήσει την προσπάθεια να διασκεδάζουμε χωρίς να πίνουμε αλκοόλ. Εξ ου και ο τίτλος «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!».

Οι εθελοντές/τριες ενημέρωναν τους θαμώνες του μπαρ για τη δράση, μοίραζαν βραχιολάκια, καλώντας κάθε παρέα να επιλέξει τον «οδηό της παρέας». Αυτός/καλούταν να μην πιει αλκοόλ και, μετά από αλκοτέστ με τη συνδρομή της Τροχαίας Τρικάλων, επιβραβευόταν.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στη δράση έλαβαν μέρος και στη διεθνή έρευνα «Drink Driving NEVER», που στοχεύει στην υιοθέτηση ασφαλών συνηθειών οδήγησης και στην ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η δράση υλοποιήθηκε με στόχο να υπενθυμίσει ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στο αλκοόλ είναι πράξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Από τον Δήμο Τρικκαίων στήριξαν την εκδήλωση, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά και Μιχάλης Λάππας, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη λεβέντη, στελέχη της Τροχαίας Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Τρικκαίων που ήταν οι εθελοντές/τριες του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς».

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με την αρωγή της ΕΛ.ΑΣ. και τη συμβολή της Τροχαίας στις κατά τόπους εκδηλώσεις, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Πολύτιμοι συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και Συμμαχία για την Aσφάλεια και τον Pολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον».

Μέγας Υποστηρικτής είναι η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (Εν.Ε.Α.Π)

Υποστηρικτής ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ).

Τη 19η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα υποστηρίζουν με παροχή προϊόντων οι εταιρείες: Autocover, Flax, Foodrinco SA, Tearoute.

Η ACS Courier ανέλαβε και φέτος την ασφαλή και έγκαιρη αποστολή του υλικού σε κάθε πόλη, και οι χορηγοί προϊόντων συνέδραμαν με συμβολικά αναμνηστικά δώρα. Παράλληλα, η Freenow συνέβαλε με ένα ειδικό δώρο για την ασφαλή μετακίνηση των συμμετεχόντων.

