Σακκάς: Συνεχίζουμε τον αστικό μετασχηματισμό των Τρικάλων

Βήματα και προτάσεις για τη συμμετοχή των Τρικάλων στην πορεία για την κλιματική ουδετερότητα, περιείχε η τοποθέτηση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά σε πανελλήνια συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρώπης.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα (ξενοδοχείο NJV Athens Plaza) ο κ. Σακκάς μετείχε στη συνάντηση που διοργάνωσε το πρόγραμμα NetZeroCities – που είναι ο φορέας της Ευρωπαϊκής Αποστολής – με τη φροντίδα της INZEB.

Ο κ. Σακκάς μετείχε στην 1η στρογγυλή τράπεζα “Εθνικής – Τοπικής Συνεργασίας” της συνάντησης, με τους Δημάρχους Αθηναίων Χάρη Δούκα, Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και Κοζάνης Γιάννη Κοκκαλιάρη, και θέμα “Η Ελληνική Ατζέντα Υποστήριξης για τις Mission Cities. Στρατηγικός Διάλογος”. Συντονίστρια ήταν η κ. Λίνα Λιάκου.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων έθεσε 4 βασικά στοιχεία για τον στρατηγικό διάλογο και το μέλλον της πρωτοβουλίας των 6 Δήμων που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή:

1. Ο Δήμος Τρικκαίων εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική στον αστικό μετασχηματισμό, συνδυάζοντας πράσινες υποδομές, βιώσιμη κινητικότητα και ψηφιακές λύσεις σε ένα ενιαίο όραμα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων και προσεχώς δημοτικών κτηρίων, το υπό ολοκλήρωση δίκτυο ποδηλατοδρόμων, το restart mAI city των 6.9 εκατ. €, στη βάση του Κλιματικού Συμβολαίου.

Είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας κοινής, τεχνικής υποστήριξης ειδικά για τις 6 ελληνικές πόλεις της Αποστολής.

Το ClimaNet (ο κοινός φορέας των Δήμων Τρικκαίων, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Καλαμάτας, Ιωαννίνων) μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικός “κεντρικός κόμβος” για ταχύτερη υλοποίηση των έργων που έχουμε σχεδιάσει, με στοχευμένη χρηματοδότηση ειδικά για τις 6 πόλεις της Αποστολής.

3,Χρειάζεται διαμόρφωση σαφούς και σταθερού θεσμικού πλαισίου για τις 6 πόλεις, προκειμένου να υλοποιούν γρήγορα τα έργα που συνδέονται με την κλιματική ουδετερότητα.

4. Ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο επόμενο βήμα θα ήταν η ίδρυση μιας Εθνικής Μονάδας Υποστήριξης για τις 6 ελληνικές πόλεις

Αυτή η Μονάδα θα λειτουργεί ως σταθερός μηχανισμός συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τις πόλεις μας.

Ο κ. Σακκάς ουσιαστικά έθεσε τα ζητήματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίον η σημαντική αυτή θέση του Δήμου Τρικκαίων στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κλιματική ουδετερότητα, θα μπορέσει να έχει άμεσα εφαρμόσιμο και σαφώς οριοθετημένο πλαίσιο, με οφέλη για κάθε μία από τις 6 ελληνικές πόλεις της Αποστολής.

Η συζήτηση της πρώτης ημέρας ξεκίνησε με ομιλίες στελεχών της ΕΕ και της κυβέρνησης, όπως ο κ.

Ιωάννης Σαγιάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας, Μονάδα RTD.C1 – Στρατηγική, Συντονισμός

Πολιτικών και Αστικές Μεταβάσεις), η κ.Ευαγγελία Γεωργίτση, Προϊσταμένη Ομάδας Επικοινωνίας και Δράσεων Προβολής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ο Δρ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνέχεια της συνάντησης και κατά τη δεύτερή της ημέρα, στις 28 Νοεμβρίου, συζητώνται πρόσθετα θέματα προώθησης και υλοποίησης των σχεδιασμών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις στην Ευρώπη.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας και η ειδ. συνεργάτιδα κ. Κων/να Ζαχαρή.

Από το γραφείο Τύπου