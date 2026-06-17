Σακκάς στην BEYOND EXPO: Καθημερινότητα, υποδομές, ανθεκτικότητα οι ψηφιακοί στόχοι του Δ. Τρικκαίων

Τρεις στόχους του Δήμου Τρικκαίων για την ψηφιακή μετάβαση με «όπλο» το Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, στο πλαίσιο ομιλίας του στην έκθεση BEYOND EXPO 2026.

Οι στόχοι είναι:

– βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

– δημιουργία υποδομών

– ανθεκτικότητα της πόλης

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο ημερίδας της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την BEYOND EXPO και θέμα «Οι Δήμοι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών», ο κ. Σακκάς μετείχε σε πάνελ. Συντονιστής σε αυτό, ο Α΄ Αντιπρόεδρςος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με τον κ. Σακκά να αναφέρει, αρχικώς, το ιστορικό του τρίτου μεγαλύτερου (εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης) προγράμματος ψηφιακής μετάβασης, του γνωστού restart mAI city.

Ο Δήμος Τρικκαίων κλήθηκε στο πάνελ, λόγω των ψηφιακών του έργων και των καινοτομιών. Χαρακτηριστικό ότι, συνομιλητές του κ. Σακκά ήταν οι

– Μαρία – Ελένη Αγοράκη, αν. Καθηγήτρια, τμήμα λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, co-founder Ατλαντας Τεχνοβλαστός

– Μανόλης Γιαμπουράς, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ΕΣΠΑ 2021-2027

– Γιώτα Παπαρίου, πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ο κ. Σακκάς τόνισε πως η καινοτομία του Δήμου προήλθε από σκληρή δουλειά και στοχοπροσήλωση, για πάνω από 20 χρόνια, με κατάληξη το Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης των σχεδόν 7 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Επομένως, τόνισε ο κ. Σακκάς, οι στόχοι του Δήμου οφείλουν να εστιάζουν

– στη βελτίωση των υπηρεσιών του και της καθημερινότητας του πολίτη

– στην εξασφάλιση περιβάλλοντος καινοτόμου και ανθεκτικού

– στις καλύτερες δυνατές υποδομές, με χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Ως στοιχεία, ανέφερε

– τις 10 διαφορετικές δράσεις του Restart mAI city

– τα 72 διαφορετικά υποέργα

– τα 48 συστήματα

– τους 4 άξονες παρέμβασης

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων έθεσε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην τεχνολογία ως αυθύπαρκτη οντότητα και στην τεχνολογία ως εργαλείο και βοηθό:

«Για εμάς, σημασία δεν έχει απλώς να λέμε ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά πώς τη χρησιμοποιούμε. Τόσα χρόνια μετά, είδαμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να μπορείς με μια συγκεκριμένη συσκευή, να βοηθάς ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να μπορείς να παρεμβαίνεις, αν χρειαστεί. Να βαδίζουμε σε δρόμους ασφαλείς με νέες διαβάσεις, που ταυτόχρονα είναι και μετεωρολογικοί σταθμοί. Να γνωρίζουμε τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Να προσφέρουμε λύσεις στην καθαριότητα. Να χρησιμοποιούμε την τηλεμετρία για τον δημοτικό φωτισμό ή τη σύνδεση των δικτύων ή την πλατφόρμα εξυπηρέτησης του πολίτη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνέδεσε, δε, το συγκεκριμένο έργο, με παρόμοια, όπως την ψηφιακή πληρωμή των δημοτικών γεωτρήσεων, αλλά, κυρίως, με τον δεύτερο μεγάλο στόχο του Δήμου Τρικκαίων, την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης.

Ο κ. Σακκάς, τέλος, ανέφερε πως «Η ευκολία με την οποία ο Δήμος Τρικκαίων χρησιμοποιεί και επενδύει πλέον στα διάφορα ψηφιακά εργαλεία, προέρχεται από την απλή σκέψη, ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ και ότι εμείς ως Δήμοι οφείλουμε να το προσφέρουμε στον πολίτη».

Από το γραφείο Τύπου