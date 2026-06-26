Σακκάς: Πώς προχωρούμε σε ασφαλτοστρώσεις, πολιτισμό, ΚΔΑΠ, τεχνολογία  

Συγκεκριμένες, στοιχειοθετημένες και σαφείς οι παρεμβάσεις του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά για ζητήματα που αφορούν στο μέλλον δράσεων και παρεμβάσεων του Δήμου Τρικκαίων.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 ο κ. Σακκάς περιέγραψε την πορεία σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν και αφορούν τους πολίτες σε 4 επίπεδα: ασφαλτοστρώσεις, πολιτισμός, ΚΔΑΠ και τεχνολογία

Ασφαλτοστρώσεις

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε 4 μεγάλες και διαφορετικέ παρεμβάσεις για ασφαλτοστρώσεις στα Τρίκαλα. Συγκεκριμένα:

Α. Το 2025 ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις σε 42 δρόμους των Τρικάλων. Οι δρόμοι αυτοί είναι:

Φαρμάκη Μεταξά – 5ου Συντάγματος Βαμβέτσου και τμήμα Ραδινού Πατουλιάς Εξηνταφώτη (Δημ. Στάδιο) Χατζηστεργίου Τμήμα οδού Κάκλα Περιφερειακός (συμβολή με Πατουλιάς) Πυργετού Αντιόχειας Σμύρνης Βλαχερνών Φίλωνος Βασδέκη – Κολοβού Σωκράτους Μακεδονίας Ευριπίδου Αρριανού Λέσβου Κονδύλη Ριζαριού Κόμβος Νοσοκομείου Αγίου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα Λέσβου Αγίας Μονής Πύλης Μαυροκορδάτου Πάρκο Ματσόπουλου Ματαραγκιώτου Μαυροκορδάτου Χαρ. Τρικούπη Δ. Νταή Πυθαγόρα Κανάρη Βύρωνος Πολυκάρπου Θεοδοσοπούλου Έλλης Μαβίλη Αλοννήσου Σπετσοπούλας

Β. Υπάρχει εργολαβία ύψους 350.000 ευρώ για ασφαλτόστρωση στον οικισμό Ρομά.

Γ. Ολοκληρώθηκε κατά το 50% περίπου η ασφαλτόστρωση του νοτιοανατολικού περιφερειακού δρόμου (από το ύψος του κόμβου Μεγαλοχωρίου μέχρι το ύψος περίπου της γέφυρας Φλαμουλίου).

Δ. Η οδός Καρδίτσης θα ασφαλτοστρωθεί με το πέρας των σχετικών εργασιών.

Πολιτισμός

Ο Δήμος Τρικκαίων έως τα μέσα του 2027 θα διαθέτει πλήθος πολιτιστικών χώρων, καθώς ήδη κατασκευάζονται το Σπίτι Τρικαλινών Καλλιτεχνών, το Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας, η Δημοτική Πινακοθήκη, ο Χώρος Μουσικής, ενώ ήδη υφίστανται το Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Τσιτσάνη, το Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, ο Μύλος Ματσόπουλου. Η συζήτηση, τόνισε ο κ. Σακκάς, αφορά στον σχεδιασμό για τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσω δημοτικής εταιρείας.

ΚΔΑΠ

Ο Δήμος Τρικκαίων σχεδιάζει την επέκταση των θερινών τμημάτων των 3 ΚΔΑΠ για όλον τον Ιούλιο και όχι μόνο για τις 2 πρώτες εβδομάδες. Επίσης, εξετάζεται η χρήση πρόσθετων δημοτικών χώρων από τα παιδιά, όπως πάρκα και κολυμβητήριο, και όχι μόνο η λειτουργία των θερινών τμημάτων στο πάρκο Αη Γιώργη.

Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης

Στο 90%, βαίνοντας προς την ολοκλήρωσή του βρίσκεται το γνωστό σε όλους restart mAI city των 6,9 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα, μετά από τα αντίστοιχα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

Από το γραφείο Τύπου