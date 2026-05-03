Σακκάς: Ξεκίνησε η προεργασία για τον 15ο Μύλο των Ξωτικών – Σταθερά χωρίς εισιτήριο

Ο Μύλος των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας για το 2026-27 ετοιμάζεται για να είναι ο καλύτερος, ενώ

– παραμένει χωρίς εισιτήριο

– ξεκινά από τα τέλη Μαΐου η προεργασία για τη 15η διοργάνωση για την περίοδο 2026-2027

– επιστρέφει χρήματα στην τοπική κοινωνία από την υπάρχουσα κερδοφορία.

Αυτά είναι τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκου Σακκά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Τόνισε, δε χαρακτηριστικά: εάν βοηθήσουν οι συγκυρίες, θα πραγματοποιηθεί ο καλύτερος Μύλος, ο Μύλος που επιθυμούν όλοι τρικαλινοί, όλοι οι πολίτες.

Κερδοφόρος Μύλος

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε ο απολογισμός της φετινής χρονιάς, τον οποίο παρουσίασε η νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βίβιαν Τέγου (ο Μύλος υλοποιήθηκε με πρόεδρο την Εφη Λεβέντη). Σύμφωνα με τον απολογισμό,

Εσοδα: 1.763.252,87€

Εξοδα: 1.485.876,47€

Πλεόνασμα: 277.376,40€

Σακκάς: Απόδοση μέρους κερδών στην κοινωνία

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο Δήμαρχος Τρικκαίων έδωσε έμφαση στα εξής:

Με βάση την εισήγηση, μέρος των κερδών του Μύλου των Ξωτικών επιστρέφει με έργα στην τοπική κοινωνία. Ακριβή ποσά και έργα θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα

Μέχρι τέλη Μαΐου καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον βασικό πυρήνα της φετινής διοργάνωσης (θεματολογία, εργασίες κ.α.), ξεκινώντας νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Κάτι που, όπως τόνισε ο κ. Σακκάς, οφείλεται στη θέληση και την εργατικότητα της προέδρου κ. Τέγου και της νέας διευθύνουσας συμβούλου κ. Βασιλένας Μητσιάδη.

Σταθερά χωρίς εισιτήριο εισόδου

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων επιβεβαίωσε ότι

1. Διαφωνεί απολύτως για επιβολή εισιτηρίου εισόδου. Υπενθύμισε τον “υπόγειο πόλεμο” της περασμένης διοργάνωσης, με δημοσιεύματα για είσοδο και ακρίβεια: “δεν ίσχυε τίποτε από όλα αυτά”, τόνισε.

Διαφωνεί απολύτως με τις τιμές. Επανέλαβε πως με τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματιών, για δεύτερη χρονιά οι τιμές κρατήθηκαν σταθερές. “Συγκρατήσαμε τις τιμές”, σημείωσε ο κ. Σακκάς. Σε πείσμα των καιρών (και σε πείσμα κάποιων ανθρώπων) η διοργάνωση μεγαλώνει,ο Μύλος γίνεται καλύτερος, πιο φαντασμαγορικός και με περισσότερους επισκέπτες. Η “μεγάλη εικόνα” είναι πως τα οφέλη δεν είναι μόνο τα χρηματικά κέρδη, αλλά αφορούν την πόλη, τον νομό, τους γειτονικούς νομούς και Δήμους, την Περιφέρεια Θεσσαλίας που εκμισθώνουν περίπτερα στον Μύλο. Υπενθύμισε τις φετινές δύσκολες συνθήκες διεξαγωγής του 14ου Μύλου (“οι δυσκολότερες συνθήκες”, τόνισε ο κ. Σακκάς), με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις καιρικές συνθήκες. Σημείωσε πως αυξήθηκαν τα έσοδα και επειδή οι επαγγελματίες αγαπούν τη διοργάνωση, κατανοούν τη σημασία του Μύλου.

Τόνισε, δε, πως ο ίδιος ευχαρίστησε και στις 3 μέχρι τώρα διοργανώσεις που υπηρετεί ως Δήμαρχος, τις δύο προηγούμενες δημοτικές αρχές, με Δημάρχους τους Χρήστο Λάππα και Δημήτρη Παπαστεργίου, δείχνοντας τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Από το γραφείο Τύπου