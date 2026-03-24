Σακκάς: Αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη, με λύσεις και από την τεχνητή νοημοσύνη

Η ψηφιακή πρόοδος του Δήμου Τρικκαίων με κορωνίδα το πρόγραμμα restart mAI City, ήταν το βασικό αντικείμενο δύο ομιλιών – παρεμβάσεων του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, σε ισάριθμες ημερίδες.

Την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 ο κ. Σακκάς μετείχε σε ημερίδα στο πλαίσιο του 34ου MONEYSHOW (AI@MONEYSHOW2026) που διοργάνωσε το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο κ. Σακκάς απηύθυνε ομιλίες

– σε ημερίδα με τίτλο «Αξιοποίηση Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και δημιουργία ανθεκτικότητας κυβερνοασφάλειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση»,

– σε ημερίδα της αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Smart Cities, Smart Regions2: Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση και Αποδοτική Διακυβέρνηση».

Ο κ. Σακκάς εστίασε:

– στην παρουσίαση πεπραγμένων, εμπειριών και πολυποίκιλων δράσεων για τη ψηφιακή διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Τρικκαίων., Εξήγησε ότι η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων οδήγησε στην αξιοποίηση όσων κρίθηκαν απαραίτητα για τη βελτίωση των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω αναβαθμιζόμενων δημοτικών υπηρεσιών

– στην ανάλυση πτυχών του μεγαλύτερου (εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης) προγράμματος ψηφιακής μετάβασης, του restart mAI city, με δράσεις και έργα που αναβαθμίζουν την πόλη σε επίπεδο υπηρεσιών και καθημερινότητας

– στην ανάγκη ενσωμάτωσης πτυχών της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση, με κανόνες, με επιλογή, με προσοχής τραμμένη στον άνθρωπο

– στη συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο στα ζητήματα ψηφιακής μετάβασης

– στη λογική της ευφυούς διακυβέρνησης με την τεχνολογία ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό

– στην ανάγκη εφαρμογής καινοτομιών ως ιδεών και πρακτικών, με την τεχνολογία να τις υλοποιεί

Ο κ. Σακκάς, ως πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, επεσήμανε τις πολύ καλές λύσεις που έχουν εφαρμόσει Δήμοι και Περιφέρειας σε όλη τη χώρα με τη χρήση της τεχνολογίας γενικότερα, τονίζοντας: «Πολλές ιδέες, πολλές λύσεις, καινοτομίες και νέα δεδομένα, αλλάζουν τη ζωή των συμπολιτών μας. Η τεχνητή νοημοσύνη μας βοήθησε να σκεφτούμε περισσότερο, πώς να τη χρησιμοποιήσουμε. Η Αυτοδιοίκηση συνολικά, πάντα βρίσκει λύσεις, πάντα είναι δίπλα στον πολίτη, πάντα δίνει έμφαση στο σήμερα και στο αύριο».

Οι ημερίδες

Στην πρώτη ημερίδα ο κ. Σακκάς συμμετείχε στο πάνελ με τους κ.κ. Φανή Παππού (Νομικός – Οικονομολόγος, υπ. διδακτόρισσα Νομικής – Βιοηθικής), Σωτήρη Σκαπέρδα (Chief Executive BNP Europe), Κων/νο Ντζούφα (Δικηγόρο, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, Legal Ethics Advisor on Artificial Intelligence), Κων/νο Μπαβέλλα (Υπεύθυνου τομέα ψηφιακών εφαρμογών και AI ομίλου Forum Consulting. Την ημερίδα διοργάνωσε ο Ομιλος Forum Consulting.

Στη δεύτερη ημερίδα ο κ. Σακκάς συμμετείχε στο πάνελ με τους Σάββα Χιονίδη (Γεν. Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Υπ. Εσωτερικών), Κωνσταντίνο Βαρδακώστα (Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Νικόλαο Γεωργάκο (Δήμαρχο Πρέβεζας), Αναστάσιο Μάνο (Πρόεδρο ΣΕΤΠΕ) και συντονιστή τον δημοσιογράφο Γιώργο Κατσιάνη, έχοντας προηγηθεί η ομιλία του Νίκος Τζόλλα, Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αντιπεριφέρεια Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την υποστήριξη 34ου MoneyShow, Ελληνικού – Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ) και Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Αμφότερες οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στο Hyatt Regency Thessaloniki.

Τη φετινή διοργάνωση 34ο Πολυσυνέδριο Money Show διοργάνωσε το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με την η εταιρεία Organotecnica, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

