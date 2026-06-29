Σακκάς από το Περτούλι: Διαχρονική παρουσία και δραστηριοποίηση των Σαρακατσαναίων στα Τρίκαλα

Τη συνεχή στήριξη και φιλοξενία του Δήμου Τρικκαίων στους Σαρακατσαναίους, ανέδειξε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στο 44o Αντάμωμα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων στο Περτούλι.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, την τρίτη και κύρια ημέρα του Ανταμώματος, ο κ. Σακκάς στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε

– στη διαχρονική παρουσία και δραστηριοποίηση των Σαρακατσαναίων στα Τρίκαλα, όπου «αποτελούν ενεργό μέρος της κοινωνίας μας».

– στη διαρκή στήριξη του τοπικού Συλλόγου και της ΠΟΣΣ

– στον σημαντικό χαρακτήρα του φετινού Ανταμώματος, με την ηρωική θυσία του Σαρακατσάνου Τρικαλινού Γρηγόρη Λιακατά, 200 χρόνια από την επέτειο της ηρωικής Εξόδου του Μεσολλογίου: «Αυτό το νήμα της θυσίας και το νήμα της αγάπης για την πατρίδα, κρατιέται ζωντανό κάθε χρόνο μέσα από το Αντάμωμα», επεσήμανε.

Κι όπως τόνισε, «στο κέντρο της Ελλάδας τα φιλόξενα Τρίκαλα είναι πάντα στο κέντρο της Σαρακατσάνικης συνάντησης και του Ανταμώματος».

Την πρώτη ημέρα του Ανταμώματος, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά, εκπροσώπησε τον Δήμαρχο και τον Δήμο Τρικκαίων στη συνάντηση με το ΔΣ της ΠΟΣΣ και συλλόγου Σαρακατσαναίων από τη Βουλγαρία

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων