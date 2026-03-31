Σήμερα η γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας ΕΒΕ νομού Τρικάλων

Σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 6:30 μμ. θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων δύναμης της ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων.

Η συνέλευση θα γίνει στην αίθουσα της ΟΕΒΕ Απόλλωνος 10.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

– Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από 1/10/2024 έως 31/12/2025

– Προϋπολογισμός 2026

– Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

– Τεχνικός ασφάλειας

– Διάφορα