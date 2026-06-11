Ρομποτική χειρουργική και laser: Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρουσίασε στα Τρίκαλα το μέλλον της Ουρολογίας

Με εξαιρετική συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η επιστημονική ημερίδα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με θέμα «Καινοτόμες θεραπείες στην Ουρολογία – Ρομποτική Χειρουργική και Laser στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Κτήριο Παπαστεριάδη και αποτέλεσε μία ακόμη πρωτοβουλία εξωστρέφειας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις σύγχρονες εξελίξεις στην ουρολογία και τις νέες θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρουν η ρομποτική χειρουργική και οι τεχνολογίες laser.

Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία τους ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Θανάσης Λιούτας, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος πολιτών. Χαιρετισμούς απέστειλαν οι Βουλευτές Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας, κα Κατερίνα Παπακώστα και κα Μαρίνα Κοντοτόλη.

Την επιστημονική συνάντηση χαιρέτισαν ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων κα Χριστούλα Ντιντή ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Νίκος Σακκάς, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων κα Μαρία Αθανασίου – Γιαγιάκου, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κ. Απόστολος Κομνός και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Ανδρούτσος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της πρόληψης, της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών και της πρόσβασης στις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας στην Κεντρική Ελλάδα.

Το επιστημονικό πρόγραμμα παρουσίασαν οι Ουρολόγοι της Α’ Ουρολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κ. Νικόλαος Κολίτσας, Επιμελητής, κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αναπληρωτής Διευθυντής και κ. Κωνσταντίνος Σκριάπας, Διευθυντής της Κλινικής.

Ο κ. Νικόλαος Κολίτσας ανέπτυξε το θέμα του καρκίνου του προστάτη, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Παρουσίασε τις σύγχρονες διαγνωστικές δυνατότητες, όπως η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία και η στοχευμένη fusion βιοψία, ενώ υπογράμμισε ότι ο καρκίνος του προστάτη, όταν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί σήμερα να θεραπευτεί αποτελεσματικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτριος Καραγιάννης παρουσίασε τις νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος, εστιάζοντας στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που επιτρέπουν την αποτελεσματική θεραπεία χωρίς μεγάλες τομές και με ταχύτερη αποκατάσταση των ασθενών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σκριάπας αναφέρθηκε στις σύγχρονες εφαρμογές των τεχνολογιών laser στην ουρολογία και ιδιαίτερα στη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Παρουσίασε τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων μεθόδων, οι οποίες προσφέρουν υψηλή αποτελεσματικότητα, ελάχιστη απώλεια αίματος, σύντομη νοσηλεία και γρήγορη επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση των δυνατοτήτων της ρομποτικής χειρουργικής με το σύστημα Da Vinci, το οποίο χρησιμοποιείται στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση σύνθετων ουρολογικών παθήσεων, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, μεγαλύτερο χειρουργικό έλεγχο και σημαντικά οφέλη για τον ασθενή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για τις εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής και τις προηγμένες θεραπευτικές επιλογές που είναι πλέον διαθέσιμες στην Κεντρική Ελλάδα.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, την εξειδίκευση και την εξωστρέφεια, φέρνοντας τις εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής πιο κοντά στους πολίτες της Κεντρικής Ελλάδας.