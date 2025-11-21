Π.Ε. Τρικάλων: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου λόγω κακοκαιρίας

Λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων η απόφαση αφορά τα παρακάτω σημεία:

(α) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας – Καστανιάς, από το 20ο χλμ. (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για όλα τα οχήματα,

(β) Στην Ε.Ο. Καλαμπάκας – Ασπροποτάμου, από τη διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής (θέση Τρία Ποτάμια) έως την είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (3,5 χλμ της Επαρχιακής Οδού Καλλιρόης – Αγίας Παρασκευής), για όλα τα οχήματα,

(γ) Στην Επ. Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων – ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ»), έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων,

(δ) Στο Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωσή του με το 28ο χλμ. της Επ. Ο. Καλαμπάκας- Χρυσομηλιάς έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου,

(ε) Πεζογέφυρες «Αγίου Κωνσταντίνου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.