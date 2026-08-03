Πύλη: 372.000 ευρώ στα ορεινά χωριά για νέες υδρομαστεύσεις και αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel

Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου υποδομής προχώρησε ο Δήμος Πύλης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία του δικτύου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Αιθήκων και Πινδέων.

Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές, δίκτυα και υδρομαστεύσεις στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Αιθήκων και Πινδέων της ΔΕΥΑ Πύλης που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές», συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία «Π. Σγουράλης και ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το έργο αφορά την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στις υδρομαστεύσεις και στις υποδομές ύδρευσης από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, με στόχο την πλήρη επαναφορά της λειτουργικότητάς τους και τη συνολική αναβάθμιση του υδροδοτικού συστήματος.

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης, Αιθήκων και Πινδέων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση των κατοίκων, στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, κρίσιμες υποδομές ύδρευσης θα είναι καλύτερα προστατευμένες, εξασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών προς τους πολίτες και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι σε μελλοντικά ακραία φυσικά φαινόμενα.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε:

«Η προστασία των υποδομών ύδρευσης και η εξασφάλιση επαρκούς, ασφαλούς και ποιοτικού νερού για κάθε δημότη αποτελούν διαρκή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.

Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου μας. Υλοποιούμε έργα με ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, με μοναδικό γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Επενδύουμε σε σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και προστατεύουν τον τόπο μας από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα να υλοποιούμε έργα που δημιουργούν προοπτική, ενισχύουν την ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής σε κάθε Κοινότητα του Δήμου Πύλης.»

Ο Δήμος Πύλης και η ΔΕΥΑ Πύλης συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα ουσίας, με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, τη θωράκιση των βασικών υποδομών και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για όλους τους δημότες, επενδύοντας σταθερά σε ένα σύγχρονο και ανθεκτικό μέλλον για τον τόπο.