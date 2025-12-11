Πύλη: Στις 13 Δεκεμβρίου η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις «Χριστούγεννα στην Πύλη – Εκεί που σμίγουν οι καρδιές» και ο Δήμος προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μαγική γιορτή με υπέροχες δράσεις που θα πλαισιώσουν τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ειδικότερα, το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 6 μμ, η Πύλη ντύνεται με φως και υποδέχεται τις γιορτές με το άναμμα του δέντρου μετατρέποντας την καρδιά του Δήμου σε σημείο συνάντησης, χαράς, ελπίδας και παιδικών ονείρων.

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μελωδίες και δράσεις με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ, της Μουσικής Σχολής του Δήμου Πύλης και της Σχολής Χορού της κας Αγγελικής Πιλίγκου, ο Άγιος Βασίλης θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων μοιράζοντας δώρα ενώ μάγοι και ανιματέρ θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους και θα τους παρασύρουν στην πιο ζεστή γιορτή του χρόνου! Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές και θα μείνουν αξέχαστες χάρη και στο δωρεάν photo boothing που θα εγκατασταθεί στο σημείο της γιορτής!

Η στιγμή της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου δεν είναι απλώς ένα άναμμα φώτων, αλλά ένα κάλεσμα ενότητας και μια υπενθύμιση ότι το αληθινό φως γεννιέται όταν οι άνθρωποι μοιράζονται στιγμές.

Ο Δήμος Πύλης, καλεί όλους τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες, να γίνουν μέρος αυτής της γιορτής και να ανάψει και φέτος το φως των Χριστουγέννων στις καρδιές μας.