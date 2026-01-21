Πύλη: Αφαίρεσε παλαιά μεταλλικά αντικείμενα από αποθήκη αγροκτήματος

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση άγνωστου δράση που αφαίρεσε παλαιά μεταλλικά αντικείμενα από αποθήκη αγροκτήματος, στην περιοχή της Πύλης.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (20-01-2026) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, ένας ημεδαπός άνδρας, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων του συλληφθέντος, βρέθηκαν -9- παλαιά μεταλλικά θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) και -3- μεταλλικές κατσαρόλες, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από άγνωστο, μέχρι στιγμής, δράστη, από εντός αγροκτήματος αποθήκη, ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού άνδρα, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 17-01-2026 σε περιοχή του Δήμου Πύλης.

Τα προαναφερόμενα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο δικαιούχο τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του άγνωστου δράστη, ο οποίος κατά τον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο αφαίρεσε παλαιά μεταλλικά αντικείμενα και μπαταρίες οχημάτων.