Πόσο κοστίζουν τα διόδια στους τέσσερις σταθμούς του αυτοκινητόδρομου Ε65 – Μειώνονται οι χρόνοι μετακίνησης

Ο νέος αυτοκινητόδρομος συνδέει την Κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία Οδό.

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) λειτουργεί πλέον σε όλο το μήκος του, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιομέτρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας, ο οποίος αποτελεί μέρος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T).



Με συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων, ο Ε65 συνδέει τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, δημιουργώντας μια νέα, ταχύτερη και ασφαλέστερη διαδρομή ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ελλάδα.



Ο δρόμος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ενώ στο σύνολό του περιλαμβάνει 31 γέφυρες και 5 δίδυμες σήραγγες, με το βόρειο τμήμα να αποτελεί το πιο απαιτητικό κατασκευαστικά.

Τέσσερις σταθμοί διοδίων και κόστος 13,5 ευρώ για όλη τη διαδρομή

Οι οδηγοί που θα διασχίσουν ολόκληρο τον Ε65 από τον ΑΘΕ έως την Εγνατία Οδό θα περάσουν από τέσσερις μετωπικούς σταθμούς διοδίων, με το συνολικό κόστος για ένα επιβατικό αυτοκίνητο να ανέρχεται στα 13,50 ευρώ.



Αναλυτικά οι χρεώσεις είναι:

Λιανοκλάδι: 2,05 ευρώ

2,05 ευρώ Σοφάδες: 3,70 ευρώ

3,70 ευρώ Τρίκαλα: 3,25 ευρώ

3,25 ευρώ Οξύνεια: 4,50 ευρώ

Με βάση το συνολικό μήκος του αυτοκινητοδρόμου, το κόστος αντιστοιχεί σε περίπου 0,071 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι μετακίνησης, Αθήνα – Καρδίτσα σε 2 ώρες και 35 λεπτά

Η ολοκλήρωση του Ε65 βελτιώνει σημαντικά τις οδικές μετακινήσεις προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ διευκολύνει και τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των λιμανιών του Πειραιά, του Βόλου και της Ηγουμενίτσας.



Ενδεικτικά, οι νέοι χρόνοι διαδρομής διαμορφώνονται ως εξής:

Λαμία – Εγνατία Οδός: 1 ώρα και 45 λεπτά

1 ώρα και 45 λεπτά Αθήνα – Γρεβενά: 4 ώρες

4 ώρες Αθήνα – Μέτσοβο: 4 ώρες

4 ώρες Αθήνα – Κοζάνη: 4 ώρες και 30 λεπτά

4 ώρες και 30 λεπτά Αθήνα – Καστοριά: 4 ώρες και 35 λεπτά

4 ώρες και 35 λεπτά Αθήνα – Καρπενήσι: 3 ώρες

3 ώρες Αθήνα – Τρίκαλα: 3 ώρες

3 ώρες Αθήνα – Καρδίτσα: 2 ώρες και 35 λεπτά

Με την ολοκλήρωσή του, ο Ε65 αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, μειώνοντας σημαντικά τόσο τους χρόνους μετακίνησης όσο και το επίπεδο δυσκολίας πολλών διαδρομών.

autotriti.gr