Πρώτες ματιές στο “Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών” από Σακκά, Καραλαριώτου (φωτο)

Το ετοιμαζόμενο νέο ψηφιακό μουσείο των Τρικάλων, το «Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών» επισκέφθηκε η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας κ. Ρένα Καραλαριώτου.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στελέχους της Αυτοδιοίκησης – και γενικότερα, της ελληνικής διοίκησης – στο μουσείο που το επόμενο διάστημα θα ανοίξει και επισήμως τις πύλες τους για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, και ειδικά για τους λάτρεις της λαϊκής μουσικής.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων, το Βαρούσι.

Εκεί, την ξενάγησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, αναφέροντας ότι το παλιό αρχοντικό του 19ου αιώνα μεταμορφώθηκε

– στο πρώτο πανευρωπαϊκώς παθητικό κτήριο, που ανακατασκευάστηκε όντας διατηρητέο

– σε ψηφιακό μουσείο για 4 δημιουργούς της λαϊκής μας μουσικής.

Στο κτήριο αυτό, εντός των επομένων μηνών, θα στεγάζονται ψηφιακές κατά βάση συλλογές για τους άλλους 4 μεγάλους τρικαλινούς λαϊκούς δημιουργούς: Απόστολο Καλδάρα, Κώστα Βίρβο, Χρήστο Κολοκοτρώνη, Γιώργο Σαμολαδά. Υπενθυμίζεται ότι υφίστανται και λειτουργούν ήδη, το Μουσείο Τσιτσάνη και η «Γωνιά Μητροπάνου», συμπληρώνοντας ένα παζλ σύγχρονων χώρων, αφιερωμένων στους στυλοβάτες του λαϊκού τραγουδιού, στη γενέτειρά του.

Ο διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη κ. Στέλιος Καραγιώργος παρουσίασε τα στοιχεία του νέου χώρου, ως προς τις ψηφιακές του καινοτομίες και δυνατότητες, που αναδιαμορφώνουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ένα σύγχρονο μουσείο επικοινωνεί με τον επισκέπτη και «παρουσιάζει» τον εαυτό του.

Η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. θεοδώρα Σαργιώτη ανέφερε τα τεχνικά στοιχεία του έργου (ως προς την ανακατασκευή και το ότι είναι παθητικό κτήριο).

Εγινε, επίσης, συζήτηση με τον κ. Σακκά, για θέματα γενικότερης προβολής του Δήμου Τρικκαίων μέσα από τα μεγάλα έργα πολιτισμού και ήπιων διαδρομών που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα (Ανάπλαση Ληθαίου, ποδηλατικές διαδρομές, έργα στις πλατείες, νέοι πολιτιστικοί χώροι κ.α.).

Παρών στην επίσκεψη ήταν και ο Γεν. Διευθυντής Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Κώστας Παππάς.

Από το γραφείο Τύπου