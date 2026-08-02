Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 55+ στα Τρίκαλα – 66 νέες θέσεις εργασίας στους δήμους

Συνολικά 63 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω κατανέμονται στους τέσσερις δήμους της Π.Ε. Τρικάλων, μέσω του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Η κατανομή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Από τις 8.000 νέες θέσεις που προστίθενται στο πρόγραμμα, οι 5.537 αφορούν δήμους και ΦΟΔΣΑ σε όλη τη χώρα. Από αυτές, 5.467 προορίζονται για τους δήμους και 70 για τους ΦΟΔΣΑ, ενώ 63 θέσεις αντιστοιχούν στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

H κατανομή

Δήμος Τρικκαίων: 34 θέσεις

34 θέσεις Δήμος Μετεώρων: 12 θέσεις

12 θέσεις Δήμος Πύλης: 9 θέσεις

9 θέσεις Δήμος Φαρκαδόνας: 8 θέσεις

Θ.Σ., trikalaenimerosi.gr