Πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση στο Κουρσούμ Τζαμί

Η παράσταση «Τρεις μουσικές πράξεις ανθρωπιάς» παρουσιάζεται την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 21:30, στο Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί) στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Με την υποστήριξη της Ι.Μ.Ν.Ι. ΑΜΚΕ, του Κέντρου Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

Μια πρωτότυπη παραγωγή που εξερευνά τη διαχρονική δύναμη της ανθρωπιάς μέσα από τη μουσική, τον χορό και την αφήγηση.

Με αφετηρία την ιδέα ότι κάθε πράξη καλοσύνης λειτουργεί όπως ένας κυματισμός στο νερό —διαδίδεται, επηρεάζει και μεταμορφώνει τον κόσμο γύρω μας— η παράσταση αντλεί έμπνευση από το φαινόμενο του Ripple Effect και μεταφέρει αυτή τη σκέψη στη σκηνή μέσα από τρεις διαφορετικές μουσικές πράξεις.

Η παράσταση δεν επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία τριών μουσικών ιδιωμάτων, αλλά να αναδείξει τις κοινές ανθρώπινες αξίες που αυτά μεταφέρουν μέσα στον χρόνο. Η βυζαντινή μουσική, το δημοτικό τραγούδι και το ρεμπέτικο αποτελούν τους τρεις άξονες μιας νέας σκηνικής σύνθεσης, όπου διαφορετικές εποχές, αισθητικές και βιώματα συναντώνται σε έναν κοινό τόπο: την ανθρωπιά. Η μουσική λειτουργεί ως φορέας συλλογικής μνήμης, ενώ η αφήγηση και ο χορός αποκαλύπτουν τους αόρατους δεσμούς που ενώνουν τους ανθρώπους πέρα από τον χρόνο, τις κοινωνικές συνθήκες και τις πολιτισμικές διαφορές.

Ο σύγχρονος χορός αποτελεί ισότιμο αφηγηματικό άξονα της παράστασης, μεταφράζοντας σε κίνηση όσα δεν μπορούν να ειπωθούν με λέξεις. Τα σώματα γίνονται φορείς μνήμης και συναισθήματος, αναδεικνύοντας τη λεπτή αλλά ουσιαστική επίδραση που μπορεί να έχει μία πράξη ανθρωπιάς στον άλλον.

Η αφήγηση λειτουργεί ως συνδετικός ιστός ανάμεσα στις τρεις μουσικές ενότητες, οδηγώντας τον θεατή σε ένα ταξίδι από το συλλογικό βίωμα προς τον προσωπικό αναστοχασμό. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση όπου μουσική, χορός και λόγος συνυπάρχουν οργανικά, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία που υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο κληρονομιά του παρελθόντος αλλά και πράξη ευθύνης απέναντι στο παρόν.

Η επιλογή του Οθωμανικού Τεμένους Οσμάν Σαχ, ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας, ενισχύει τη συνομιλία της παράστασης με τον χώρο, μετατρέποντας το μνημείο σε ενεργό μέρος της σκηνικής εμπειρίας και αναδεικνύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα των μηνυμάτων της.

Συντελεστές

Μουσική σύνθεση & επιμέλεια

Σάκης Κοντονικόλας, Νεκτάριος Παπαγεωργίου

Χορογραφική επιμέλεια

Μαρία Γαδετσάκη

Αφήγηση

Αντονέλλα Χήρα

Ερμηνεία

Αργύρης Κόκορης, Αιμιλία Χαλκιά

Πιάνο

Σάκης Κοντονικόλας

Κλαρίνο

Νεκτάριος Παπαγεωργίου

Μπουζούκι

Γιώργος Ρέτος

Χορός επί σκηνής

Ελπίδα Θωμαΐδη, Μαρία Καρακούση, Εβίτα Μάνου

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής

Ι.Μ.Ν.Ι. ΑΜΚΕ : Μαρία Γαδετσάκη, Ισαβέλλα-Δήμητρα Καρούτη, Σεσίλια Λεκλέρ, Βασιλένα Μητσιάδη, Βιργινία Μπαράκου

Με την υποστήριξη:

Δήμου Τρικκαίων, Κέντρου Έρευνας – Μουσείου Τσιτσάνη, Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Πληροφορίες

Τίτλος: Τρεις μουσικές πράξεις ανθρωπιάς

Είδος: Μουσικοχορευτική παράσταση με αφήγηση

Ημερομηνίες: 9 & 10 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Διάρκεια: 70 λεπτά

Χώρος: Οθωμανικό Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), Τρίκαλα

Είσοδος: Δωρεάν με απαραίτητη ηλεκτρονική προκράτηση θέσης.

Κρατήσεις: https://allofgreeceone.culture.gov.gr/event/treis-mousikes-prakseis-anthropias/

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. Πληροφορίες και κρατήσεις: https://allofgreeceone.culture.gov.gr/event/treis-mousikes-prakseis-anthropias/

Από το γραφείο Τύπου