Πρωτοχρονιά με παράδοση στο Γοργογύρι – Η αναβίωση του εθίμου των Καρκατζαλαίων

Στο Γοργογύρι με τα παραδοσιακά Καρκατζάλια η πρώτη εκδήλωση του 2026 στον Δήμο Τρικκαίων. Ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε το χωριό την Πρωτοχρονιά του 2026 για την παραδοσιακή γιορτή – έθιμο, που αφορά στο ξόρκισμα των κακών πνευμάτων για την ευτυχή είσοδο του νέου έτους.

Ο κ. Σακκάς αντάλλαξε ευχές με τους κατοίκους για το 2026, ευχόμενος υγεία και ευτυχία. Μαζί του, η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Αργυρίου, καθώς και ο πρόεδρος της ΔΚ Προδρόμου, Άγγελος Κούρεντας.

Ο πρόεδρος και το μέλος του συμβουλίου της ΔΚ Γοργογυρίου Μάκης Ρέμπελος και Σάκης Γκοβίνας εικονίζονται αλλά… δε φαίνονται, καθώς συμμετέχουν μεταμφιεσμένοι στην Ομάδα Καρκατζάλων Γοργογυρίου που αναβιώνει το έθιμο.

Καλή χρονιά!